Selectirente : MISE À DISPOSITION DU PUBLIC DE LA NOTE EN RÉPONSE DE SELECTIRENTE

Ce communiqué ne constitue pas une offre d'achat ni une quelconque forme de démarchage aux Etats-Unis d'Amérique ou dans tout autre pays et n'est pas destiné à être diffusé dans d'autres pays que la France.

COMMUNIQUE DU 2 FÉVRIER 2021

OFFRE PUBLIQUE DE RETRAIT VISANT LES ACTIONS DE LA SOCIETE

SELECTIRENTE

INITIÉE PAR LA SOCIETE

SOFIDY

MISE À DISPOSITION DU PUBLIC DE LA NOTE EN RÉPONSE DE SELECTIRENTE

AMF

Le présent communiqué a été établi par SELECTIRENTE. Il est diffusé en application des dispositions de l'article 231-27, 3° du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (l'« AMF »).

AVIS IMPORTANT

En application des dispositions des articles 231-19, 3° et 261-1, I, 1° et 4° du règlement général de l'AMF, le rapport du cabinet Ledouble, agissant en qualité d'expert indépendant, est inclus dans la note en réponse.

En application de l'article L. 621-8 du code monétaire et financier et de l'article 231-26 de son règlement général, l'AMF a apposé le visa n° 21-026 en date du 2 février 2021 sur la note en réponse établie par SELECTIRENTE (la « Note en Réponse ») relative l'offre publique de retrait initiée par Sofidy (l'« Offre »).

Conformément aux dispositions de l'article 231-28 du règlement général de l'AMF, les informations relatives aux caractéristiques notamment juridiques, financières et comptables de SELECTIRENTE seront mises à la disposition du public au plus tard la veille de l'Offre. Un communiqué sera diffusé pour informer le public des modalités de mise à disposition de ces informations.

La Note en Réponse, visée par l'AMF, est disponible sur le site Internet de l'AMF (www.amf-france.org) et sur le site internet de SELECTIRENTE (www.selectirente.com) et peut être obtenue sans frais auprès de :

SELECTIRENTE

303, square des Champs Elysées

91026 Evry-Courcouronnes

CONTACTS PRESSE

Caroline BEAUJEAN - Consultant Senior Shan - +33 (0) 1 44 50 58 71 - caroline.beaujean@shan.fr

Vanessa TALBI - Directeur Conseil Shan - +33 (0)1 47 03 93 79 - vanessa.talbi@shan.fr

Édouard KABILA - Directeur Marketing et Communication SOFIDY - edouard.kabila@sofidy.com

La diffusion de ce communiqué, l'Offre et son acceptation, peuvent, dans certains pays, faire l'objet d'une réglementation spécifique. L'Offre ne s'adresse pas aux personnes soumises à de telles restrictions, ni directement, ni indirectement, et n'est pas susceptible de faire l'objet d'une quelconque acceptation depuis un pays où l'Offre ferait l'objet de telles restrictions. En conséquence, les personnes en possession du présent communiqué sont tenues de se renseigner sur les restrictions locales éventuellement applicables et de s'y conformer.

SELECTIRENTE décline toute responsabilité en cas de violation par toute personne des règles locales qui lui sont applicables.

Cette publication dispose du service "Actusnews SECURITY MASTER ".

- SECURITY MASTER Key : yGpuacdnlJubnXBylphqnJWXm5iTxJGVaJOelGVqYpuYa5xnyZhjl5rJZm9omG1n

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.

Information réglementée :

Communiqués publiés en période d'offre publique d'acquisition :

- OPA Modalités de mise à disposition de la note d'information visée ou de la note en réponse visée Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/67381-mise-a-disposition-note-en-reponse-selectirente.pdf

© Copyright Actusnews Wire

Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

© 2021 ActusNews