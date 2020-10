Selectirente : Mise à disposition du descriptif du programme de rachat d'actions

La description du programme de rachat d'actions de la société SELECTIRENTE est disponible sur son site internet www.selectirente.com.

Ce programme, en vigueur à compter du 1er octobre 2019 jusqu'au 30 septembre 2020, vient renouveler le programme précédent qui arrivait à échéance le 30 septembre 2019.

A titre informatif, l'utilisation du précédent programme a consisté à mettre en œuvre le contrat de liquidité conclu avec la société Invest Securities et conforme à la charte de déontologie de l'AMAFI reconnue par l'Autorité des marchés financiers.

A PROPOS DE SELECTIRENTE

Créée en 1997 à l'initiative de SOFIDY et de professionnels de l'immobilier, SELECTIRENTE a été introduite en Bourse en octobre 2006 et a adopté le statut SIIC au 1er janvier 2007. SELECTIRENTE se positionne comme une des rares foncières spécialisées dans l'immobilier de murs de commerces de proximité.

SELECTIRENTE s'appuie sur le savoir-faire et les compétences de SOFIDY en matière d'asset management, de property management et d'exécution des programmes d'investissement, d'arbitrage et de financement.

La Société a pour volonté stratégique la valorisation et le développement de son patrimoine commercial de centre-ville dans les métropoles françaises et européennes les plus dynamiques.

CONTACT PRESSE :

Caroline BEAUJEAN - Consultant Senior Shan- +33 (0) 1 44 50 58 71 - caroline.beaujean@shan.fr Vanessa TALBI - Directeur Conseil Shan - +33 (0) 1 47 03 93 79 - vanessa.talbi@shan.fr Édouard KABILA - Directeur Marketing et Communication SOFIDY - edouard.kabila@sofidy.com