Selectirente : Mise à disposition du rapport financier semestriel 2020 et Investissement à Paris

Foncière spécialisée en murs de commerces de proximité Investissement à Paris (15e) avenue de Suffren et mise à disposition du rapport financier semestriel 2020

Evry-Courcouronnes, le 16 septembre 2020

Acquisition d'un actif immobilier situé avenue de Suffren à Paris (15e)

SELECTIRENTE a fait l'acquisition en date du 11 septembre 2020 d'un actif immobilier très bien situé 94bis avenue de Suffren à Paris (15e), entre le siège de l'Unesco et le Champs de Mars, pour un prix acte en main de 44,3 M€. Doté d'une surface utile de 4 420 m² en rez-de-chaussée/rez-de-jardin et de 75 parkings, cet actif offre un rendement brut immédiat de 4,5%. Actuellement occupées en bureaux par la société Illumination Mac Guff, filiale française de NBC Universal (groupe américain Comcast) et spécialiste européen de la production de longs métrages d'animation, les surfaces offrent des accès sur l'avenue de Suffren, la rue de Laos et la rue de l'Abbé Roger Derry et présentent un réel potentiel d'évolution locative ou de reconversion. L'acquisition a été partiellement financée par un emprunt hypothécaire de 23,0 M€ contracté sur 12 ans au taux fixe de 1,28% avec une tranche amortissable de 60 % et une tranche remboursable in fine de 40 %.

Mise à disposition du rapport financier semestriel 2020

La société SELECTIRENTE annonce avoir mis à la disposition du public et déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers son rapport financier semestriel pour l'année 2020.

Ce rapport comprend notamment le rapport d'activité sur le 1ersemestre 2020, les comptes semestriels au 30 juin 2020, le rapport des Commissaires aux comptes sur l'information financière et l'attestation du responsable du rapport financier semestriel.

Ce rapport financier semestriel peut être consulté et téléchargé à partir du site internet de la Société www.selectirente.com (Rubrique Espace finance/Informations réglementées).

A PROPOS DE SELECTIRENTE

Créée en 1997 à l'initiative de SOFIDY et de professionnels de l'immobilier, SELECTIRENTE a été introduite en Bourse en octobre 2006 et a adopté le statut SIIC au 1er janvier 2007. SELECTIRENTE se positionne comme une des rares foncières spécialisées dans l'immobilier de murs de commerces de proximité.

SELECTIRENTE s'appuie sur le savoir-faire et les compétences de SOFIDY en matière d'asset management, de property management et d'exécution des programmes d'investissement, d'arbitrage et de financement.

La Société a pour volonté stratégique la valorisation et le développement de son patrimoine commercial de centre-ville dans les métropoles françaises et européennes les plus dynamiques.

CONTACT PRESSE :

Caroline BEAUJEAN - Consultant Senior Shan - +33 (0)1 44 50 58 71 - caroline.beaujean@shan.fr

Vanessa TALBI - Directeur Conseil Shan - +33 (0)1 47 03 93 79 - vanessa.talbi@shan.fr

Édouard KABILA - Directeur Marketing et Communication SOFIDY - edouard.kabila@sofidy.com