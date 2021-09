Selectirente : Mise à disposition du rapport financier semestriel 2021

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Evry, le 24 septembre 2021

Mise à disposition du rapport financier semestriel 2021



SELECTIRENTE annonce avoir mis à la disposition du public et déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers son rapport financier semestriel 2021.

Ce rapport financier semestriel peut être consulté et téléchargé à partir du site internet de la Société www.selectirente.com (Rubrique Investisseurs/Informations réglementées).

- - -

A PROPOS DE SELECTIRENTE

Créée en 1997 à l'initiative de SOFIDY et de professionnels de l'immobilier, SELECTIRENTE a été introduite en Bourse en octobre 2006 et a adopté le statut SIIC au 1er janvier 2007. SELECTIRENTE se positionne comme une des rares foncières spécialisées dans l'immobilier de murs de commerces de proximité.

SELECTIRENTE est gérée par SELECTIRENTE GESTION, nouveau gérant et commandité depuis le 3 février 2021, qui elle-même s'appuie sur le savoir-faire et les compétences du prestataire de services SOFIDY (société faisant partie des activités immobilières du groupe Tikehau Capital) en matière d'asset management, de property management et d'exécution des programmes d'investissement, d'arbitrage et de financement.

Dotée d'un portefeuille immobilier de plus de 460 M€ situé à plus de 60% dans Paris intra-muros, la Société a pour volonté stratégique le développement et la valorisation de son patrimoine commercial de centre-ville dans les métropoles françaises et européennes les plus dynamiques.

CONTACT PRESSE :

Aliénor KUENTZ – Directrice de Clientèle SHAN – +33 (0)1 47 03 93 79 - alienor.kuentz@shan.fr

Dany ABI AZAR – Directeur Administratif et Financier Selectirente Gestion - +33 (0)1 69 87 02 00 – dany.abiazar@selectirente.com

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".

- SECURITY MASTER Key : xnCdZpSXlZjIlXBvYsibZ2psnJpqk2WdaJKVxpWcYpyZaHGTxpllZ52bZnBilmto

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.

Information réglementée :

Communiqués de mise à disposition de documents :

- Modalités de mise à disposition des rapports financiers et d'audit semestriels/examens réduits Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/71162-mise-a-disposition-du-rfs-2021.pdf

© Copyright Actusnews Wire

Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

© 2021 ActusNews