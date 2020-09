Selectirente : Rapport financier semestriel – 30 juin 2020 0 16/09/2020 | 22:44 Envoyer par e-mail :

RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL 30 JUIN 2020 SOMMAIRE I - Rapport semestriel d'activité ............................................................................................ 4 Contexte économique et marché immobilier au premier semestre 2020 ..................................................... 4 Résilience de SELECTIRENTE face à la crise sanitaire.......................................................................................... 4 Investissements et arbitrages réalisés au premier semestre 2020 ..................................................................... 5 Evolution de la dette et gestion du risque de taux .................................................................................................... 6 Gestion locative et immobilière ........................................................................................................................................... 7 Résultats semestriels ................................................................................................................................................................. 7 Autres informations .................................................................................................................................................................. 9 Perspectives sur le semestre à venir .................................................................................................................................. 9 II - Comptes et notes annexes ................................................................................................ 11 III - Déclaration des personnes physiques responsables du rapport financier semestriel ..................................................................................................................................... 26 IV - Rapport du Commissaire aux Comptes .................................................................... 27 Rapport financier semestriel au 30 juin 2020 - 2 - Rapport financier semestriel au 30 juin 2020 - 3 - I- Rapport semestriel d'activité Contexte économique et marché immobilier au premier semestre 2020 Depuis le début de l'année 2020, l'épidémie de COVID-19 s'est propagée notamment en France. En réponse au nombre croissant de cas sur le territoire français, un confinement de la population a été décidé en France à compter du 17 mars 2020 jusqu'à début mai 2020 accompagné d'une interdiction temporaire de recevoir du public pour les commerces « non essentiels pour la vie de la nation » tels que les commerces d'équipement de la personne, les cafés restaurants, et la plupart des commerces de détail, à l'exception, notamment, des pharmacies et des magasins d'alimentation. Dans ce contexte de crise sanitaire exceptionnelle, le PIB a enregistré, en France, une baisse historique de -13,8 % au deuxième trimestre après -5,9 % au premier trimestre 2020 (source INSEE), et de respectivement de -3,6 % et de -12,1 % dans la zone euro (source Eurostat). C'est ainsi qu'en France les dépenses de consommation des ménages ont chuté de -5,8 % au premier trimestre 2020, suivies par une chute plus forte de -11,0 % au deuxième trimestre 2020 (source INSEE). Le même phénomène s'observe sur l'investissement des entreprises qui chute lourdement durant le premier et deuxième trimestre 2020, respectivement de -10,3 % et -17,8 % (source INSEE). Néanmoins, l'économie française donne depuis mai des signes d'un redressement assez rapide porté notamment par les mesures gouvernementales massives de soutien de l'emploi et de l'économie (chômage partiel, prêts garantis …) permettant de maintenir la demande intérieure et en particulier de favoriser une reprise rapide de la consommation des ménages. La Banque de France projette, dans ces conditions de redressement, un PIB en recul de -10 % en 2020 suivi d'un rattrapage projeté de +7 % en 2021. Au début 2020 et à la veille de la crise sanitaire liée au COVID-19, le marché de l'investissement en immobilier d'entreprise en France est resté très dynamique en hausse de 125 % par rapport à la moyenne décennale et de 76 % par rapport à l'année précédente soit un volume de 7,3 milliards d'euros investis au premier semestre 2020 avec 19 transactions de plus de 100 millions d'euros (source Cushman & Wakefield). Toutefois, face à l'ampleur de la crise sanitaire, le repli des volumes d'investissements s'est installé (impacts d'une potentielle récession économique, signatures différées à cause du confinement…). En ce qui concerne le marché des commerces, le volume total investi ressort à près de 2 milliards d'euros au premier semestre 2020, soit une hausse de +7 % par rapport à la même période de 2019 malgré le confinement (source Jones Lang LaSalle). Le semestre a été notamment marqué par l'acquisition par Crédit Agricole Assurances et La Française auprès d'Unibail Rodamco Westfield de 54.2 % d'un portefeuille de centres commerciaux pour près de 1 milliard d'euros. La part de marché des murs de commerces en pieds d'immeubles représente quant à elle 20 % du volume total investi dans le marché des commerces du premier trimestre 2020 (source Jones Lang LaSalle). Résilience de SELECTIRENTE face à la crise sanitaire Compte tenu de son positionnement stratégique sur les actifs de commerces de proximité en centre-ville, SELECTIRENTE a été exposée aux conséquences de la crise sanitaire et aux mesures d'interdiction temporaire de recevoir du public pour les commerces « non essentiels pour la vie de la nation » prises par le gouvernement français. Pour rappel, SELECTIRENTE estime que son exposition aux locataires commerçants ayant subi cette interdiction temporaire représente 62 % des loyers globaux de la Société. Dans ce contexte, SELECTIRENTE affiche sa résilience en enregistrant, à la date du 24 juillet 2020, un taux de recouvrement des loyers et des charges du premier semestre de 75 %, à comparer à un taux de recouvrement de 93 % au premier semestre 2019 constaté à la même période. SELECTIRENTE partage la conviction qu'au sein de la classe d'actif des commerces en général, le segment particulier du commerce de proximité en centre-ville devrait conserver une bonne résilience dans les prochains mois. En outre, les fondamentaux à plus long terme de SELECTIRENTE restent solides : des emplacements de qualité et des loyers raisonnables au regard des valeurs locatives de marché,

une forte granularité du patrimoine (429 unités locatives) et une mutualisation maîtrisée du risque locatif (diversification notamment du nombre de locataires et de leurs secteurs d'activité),

un endettement limité (un ratio Loan to Value de 36,4 % à fin juin 2020 et absence de covenants financiers sur ses lignes de financement bancaire),

une trésorerie disponible de 133 M€ au 30 juin 2020, autorisant un programme d'investissements de plus de 200 M€. SELECTIRENTE est ainsi bien positionnée pour faire face aux incertitudes économiques actuelles et surtout prête à saisir les opportunités d'investissement à court ou moyen terme. Rapport financier semestriel au 30 juin 2020 - 4 - Investissements et arbitrages du semestre Investissements Pour rappel, dans le contexte de crise sanitaire liée à l'épidémie de COVID-19, SELECTIRENTE a pris la décision de suspendre les processus d'investissements engagés avant le 15 mars 2020. Cette suspension peut signifier selon les cas des annulations pures et simples, des prorogations ou des renégociations, chaque dossier ayant fait l'objet d'une analyse spécifique. SELECTIRENTE a ainsi réalisé au cours du premier semestre l'acquisition de cinq portefeuilles de boutiques majoritairement à Paris et Lyon ainsi que de six boutiques acquises à l'unité bien situées à Paris (4e, 10eet 14e), Toulouse (31), Lyon (69) et à Villeurbanne (69) pour un prix de revient total de 38,3 M€1, soit : -une surface commerciale d'angle située rue du Faubourg du Temple à Paris (10e), louée à l'enseigne Sephora » pour un prix de revient de 4,5 M€ ;

les murs de cinq commerces acquis à l'unité à Paris, Lyon (1 er ), Villeurbanne (69) et Toulouse (31) pour un prix de revient total de 4,4 M€ ;

), Villeurbanne (69) et Toulouse (31) pour un prix de revient total de 4,4 M€ ; un portefeuille de 4 boutiques à Lyon (7 e et 8 e ) pour un prix de revient de 4,0 M€ ;

et 8 ) pour un prix de revient de 4,0 M€ ; un portefeuille de 3 boutiques à Paris (18 e ) et en région parisienne pour un prix de revient de 1,0 M€, assorti d'une garantie locative d'un an sur l'ensemble du portefeuille, une 4èmeboutique restant à signer au 2ndsemestre ; un portefeuille de 9 boutiques biens situées à Paris (12 e , 15 e et 17 e ) pour un prix de revient de 6,3 M€ ;

, 15 et 17 ) pour un prix de revient de 6,3 M€ ; un portefeuille de 7 boutiques biens situées à Paris (10 e , 14 e , 15 e et 18 e ) pour un prix de revient de 6,9 M€ ;

, 14 , 15 et 18 ) pour un prix de revient de 6,9 M€ ; un portefeuille de 19 boutiques à Paris et en région parisienne pour un prix de revient de 11,1 M€, les accords avec le vendeur prévoyant d'accompagner la reprise d'activité des locataires sous forme de franchises de loyer supportées par celui-ci. La rentabilité nette immédiate moyenne de ces investissements s'élève à 4,5 %. Ces biens bénéficient d'un potentiel de revalorisation compte tenu de leurs loyers conservateurs au regard des valeurs locatives de marché. Par ailleurs au 30 juin 2020, SELECTIRENTE avait fait l'acquisition de 570 000 actions (soit 2,99 % du capital) de la société Vastned Retail N.V., foncière hollandaise cotée sur Euronext Amsterdam et spécialisée dans les murs de commerce de centre-ville de grandes métropoles européennes (notamment Amsterdam, Paris, Utrecht, Bordeaux, Anvers, Madrid et Lille), pour un montant total de 9,2 M€, soit un cours moyen de 16,16 € par action. SELECTIRENTE a poursuivi son programme d'achat des actions de la société Vastned Retail N.V. en juillet 2020. Au 16 septembre 2020, date de la publication du rapport financier semestriel 2020, SELECTIRENTE détient 3,24 % du capital de la société. Compte tenu de sa structure financière, SELECTIRENTE dispose d'une forte capacité à saisir les opportunités d'acquisition à court et moyen terme. Ainsi, à la date du 30 juin 2020, plusieurs opérations pour un montant total de 58 M€ ont été sécurisées en vue d'acquérir plusieurs portefeuilles de commerces majoritairement parisiens, ainsi qu'un actif immobilier très bien placé à Paris (15e) actuellement occupé en bureaux en rez-de-chaussée/rez-de-jardin et offrant un potentiel d'évolution locative ou de reconversion. Arbitrages Aucune vente d'actif n'a été réalisée depuis le début de l'exercice. Au 30 juin 2020, la Société est engagée sur la cession : d'un actif de périphérie situé à Fleury-les-Aubrais (45) pour un prix net vendeur de 3,9 M€,

Fleury-les-Aubrais (45) pour un prix net vendeur de 3,9 M€, d'une surface d'habitation située à Paris (12 e ) (actif non stratégique du portefeuille « Lutèce 2 » acquis en octobre 2019) pour un prix net vendeur de 584 K€, et

) (actif non stratégique du portefeuille « Lutèce 2 » acquis en octobre 2019) pour un prix net vendeur de 584 K€, et d'un commerce vacant situé à Marseille (13) pour un prix net vendeur de 240 K€. Composition du patrimoine Le patrimoine de la Société est évalué à 356,9 M€2au 30 juin 2020. Il se compose : d'actifs immobiliers acquis en direct pour un montant de 336,0 M€ (valeurs d'expertise hors droits) ;

d'investissements immobiliers indirects pour un montant de 20,9 M€ constitués d'actions de la foncière cotée Vastned Retail NV pour 10,8 M€, de parts de SCPI et d'OPCI pour un montant de 8,0 M€, d'une participation dans une société (Rose SARL) pour un montant de 1,2 M€ et d'usufruits de parts de SCPI pour un montant de 0,8 M€. Frais d'achat inclus et hors commissions d'investissement Voir note méthodologique en page 10. Rapport financier semestriel au 30 juin 2020 - 5 - Au 30 juin 2020, l'évolution du patrimoine immobilier acquis en direct et en indirect s'établit comme suit : La valeur du patrimoine immobilier direct de SELECTIRENTE, constitué de 428 murs de commerces et d'un ensemble immobilier mixte (commerce et bureaux) à Bordeaux (33), ressort à 336 M€ (hors droits) à fin juin 2020, principalement constitué de commerces de centre-ville à Paris et en région parisienne, et se décomposant de la manière suivante : Evolution de la dette et gestion du risque de taux Au 30 juin 2020, la dette bancaire brute s'établit à 129,6 millions d'euros contre 133,0 millions d'euros au 31 décembre 2019. Elle est composée de 134 lignes d'emprunts hypothécaires sans covenant financier. Son coût moyen ressort à 1,74 % l'an au premier semestre contre 2,14 % en 2019. Les principales caractéristiques de la dette bancaire de SELECTIRENTE évoluent de la manière suivante : En euros Au 31.12.2019 Au 30.06.2020 Encours de la dette bancaire 133 981 947 129 626 212 RatioLoan to Value 42,5% 36,4% Coût moyen de la dette sur l'exercice 2,14% 1,74% Durée de vie résiduelle moyenne restant à courir 115 mois 111 mois Duration 77 mois 74 mois % dette à taux fixe 89,7% 92,5% % dette à taux variable non couverte 9,8% 7,1% % dette à taux variable capée 0,3% 0,2% % dette à taux variable swapée 0,20% 0,16% Au 30 juin 2020, la part d'emprunts à taux variable est de 9,8 %, ramenée à 9,4 % après prise en compte des instruments de couverture de taux existant. Le ratio loan to value1se situe à 36,4 % au 30 juin 2020 contre 42,5 % à la fin du précédent exercice. Gestion locative et immobilière Depuis le début de l'année, les actions menées en matière de gestion locative (relocations, renouvellements et cessions avec déspécialisation de baux) ont concerné dix locaux commerciaux, se traduisant par une augmentation (+11 %) des loyers annuels des commerces concernés à 230K€. 1Voir note méthodologique en page 10. Rapport financier semestriel au 30 juin 2020 - 6 - Nombre Surface Loyers annuels Loyers annuels m² précédents (€) obtenus (€) Renouvellements de baux 4 1 080 89 818 € 103 408€ Relocations 4 283 90 957 € 95 100 € Cessions de baux avec déspécialisation 1 70 26 184 € 31 000 € TOTAL 9 1 433 206 959 € 229 508 € Locations 50 000 € Indemnités de déspécialisation ou droits d'entrée 35 000 € A titre d'exemple, sur le portefeuille « Lutèce 2 » acquis en octobre 2019 (31 boutiques situées à Paris), les actions de gestion ciblées depuis son acquisition ont permis d'augmenter les loyers annuels du portefeuille de près de 20 %. Le taux d'occupation financier reste élevé et s'établit à 95,6 % au deuxième trimestre 2020 et 95,9 % en moyenne sur le premier semestre 2020, contre 96,7 % en moyenne sur l'exercice 2019. Le montant des gros travaux et des dépenses d'entretien non refacturables (constatées en charges ou en nouveau composant immobilisé selon leur nature) s'est élevé à 274 K€ au premier semestre 2020. Ces travaux ont principalement concerné les biens suivants : les travaux de réhabilitation du magasin de l'actif situé avenue Denis Cordonnier à Douai (59) pour un montant de 52 K€ ;

les travaux de réfection de la toiture de l'immeuble rue de la Liberté à Dijon (21) pour 47 K€ ;

des études concernant la restructuration de l'immeuble rue Léon Gambetta à Lille (59) pour 31 K€ ;

les travaux de ravalement pour l'actif place Charles Lepère à Auxerre (89) pour un montant de 30 K€ ;

les travaux de ravalement de la cour intérieure de l'immeuble boulevard Voltaire à Paris (12 e ) pour 20 K€ ;

) pour 20 K€ ; une participation de 15 K€ aux travaux d'aménagement du locataire de l'actif situé rue du jour à Paris (1 er ) ;

) ; les travaux de ravalement pour l'actif rue de Tolbiac à Paris (13 e ) pour un montant de 10 K€ ;

) pour un montant de 10 K€ ; les travaux de ravalement pour l'actif avenue Daumesnil à Paris (12 e ) pour un montant de 9 K€ ;

) pour un montant de 9 K€ ; les travaux de réfection de la toiture de l'immeuble avenue de Bayonne à Bidart (64) pour 9 K€. Les ravalements ont fait l'objet de provisions pour charges dans le cadre de plans d'entretien pluriannuels. Une provision de 63 K€ a été dotée à ce titre dans les comptes au 30 juin 2020 et des travaux de ravalements ont été réalisés au premier semestre 2020, entrainant une reprise de provisions de 59 K€. Le solde de cette provision pour ravalements ressort à 444 K€ au 30 juin 2020. Litiges Au 30 juin 2020, en dehors des procédures engagées à l'encontre de locataires en retard dans le paiement et/ou renouvellement/fixation de leur loyer, le seul litige à signaler est l'assignation de SELECTIRENTE et son locataire (enseigne de restauration rapide) concernant des nuisances olfactives générées par un défaut d'extraction et une étanchéité imparfaite du plafond du local commercial, constatées par le propriétaire d'une surface de bureaux située au- dessus d'un local commercial de la rue de Réaumur à Paris (4e). Le montant réclamé s'élève à environ 100 K€ en réparation d'un préjudice de perte locative et 10 K€ de remboursement de frais. La procédure judiciaire se poursuit et la Société a comptabilisé une provision à hauteur de 70 K€ dans les comptes au 30 juin 2020, inchangée depuis le 31 décembre 2019. Résultats semestriels Le chiffre d'affaires de SELECTIRENTE ressort à 8,2 M€ au premier semestre 2020, en hausse de +16,5% par rapport au premier semestre 2019. Les loyers seuls progressent de +17,8 % par rapport au premier semestre 2019. En milliers d'euros 1S19 2S19 1S20 Variation Variation 1S20 / 1S19 1S20/2S19 Loyers 6 868 7 343 8 090 + 17,8% + 10,2% Autres revenus (1) 200 468 144 - 27,6% - 69,2% Chiffre d'affaires net 7 068 7 811 8 234 + 16,5% + 5,4% Les revenus des produits de participations (SCPI, OPCI) et des usufruits de parts de SCPI sont désormais classés en résultat financier. Ils étaient présentés en chiffres d'affaires auparavant Rapport financier semestriel au 30 juin 2020 - 7 - En milliers d'euros En euros par action (1) (base totalement diluée) CHIFFRES CLES 1S19 2S19 1S20 Variation Variation 1S19 2S19 1S20 (non audité) 1S20 / 1S19 1S20 / 2S19 (non audité) Revenus locatifs bruts 7 068 7 811 8 234 16,5% 5,4% 4,22 4,73 1,97 - Charges immobilières -387 -458 -409 + 5,8% - 10,7% -0,23 -0,25 -0,10 - Charges d'exploitation -1 012 -1 007 -1 242 + 22,7% + 23,4% -0,60 -0,54 -0,30 - Dotations nettes / amort. et prov. -2 240 -2 652 -3 156 + 40,9% + 19,0% -1,34 -1,44 -0,76 + Produits financiers 446 952 935 + 109,5% - 1,8% 0,27 0,04 0,22 - Charges financières -1 251 -1 103 -1 161 - 7,2% + 5,3% -0,64 -0,95 -0,29 - Impôt sur résultat courant 0 -43 -28 N/S N/S 0,00 -0,02 -0,01 - Impôt étrangers N/A N/A -81 N/A N/A N/A N/A 0,00 Résultat courant après impôt 2 624 3 500 3 091 + 17,8% - 11,7% 1,67 1,56 0,75 Plus-values sur cessions 0 3 130 1 N/S N/S 0,00 1,78 0,00 Dépréciations d'actifs et autres -331 -149 -469 + 41,4% + 214,5% -0,20 -0,08 -0,11 Résultat net 2 293 6 482 2 624 + 14,4% - 59,5% 1,48 3,27 0,64 Cashflow courant (CAF) 4 851 5 482 6 424 + 32,4% + 17,2% 2,98 2,90 1,54 rapporté au nombre moyen d'actions sur le semestre N/S : non significatif

N/A : non applicable SELECTIRENTE affiche un résultat courant après impôt de 3 091 K€ au 1ersemestre 2020, en hausse de +17,8 % sur un an. Cette forte progression s'explique à la fois par la hausse des revenus locatifs liée aux investissements réalisés fin 2019 et au premier trimestre 2020 et, dans une moindre mesure, par la réduction des charges financières. En outre, l'investissement de 9,2 M€ en titres de participation de la foncière Vastned Retail N.V. a permis de percevoir 0,5 M€ de dividendes en produits financiers. A l'inverse, le ralentissement, à partir du 2èmetrimestre 2020, du recouvrement des loyers a pesé sur les dotations nettes aux provisions à hauteur de 0,5 M€ (à comparer à 1,5 M€ de loyers impayés au titre du 2èmetrimestre). A ce titre, les discussions avec les locataires étant encore en cours à la date d'arrêté des comptes et le risque de recouvrement ayant été pris en compte par l'expert dans son évaluation au 30 juin, la Société indique qu'elle a continué d'appliquer la même politique de provisionnement que celle appliquée historiquement (provision au-delà de deux termes de loyers impayés) malgré le contexte spécifique lié aux conséquences économiques de la crise sanitaire liée au COVID-19 sur certains locataires. Cette position s'explique en effet par les discussions encore en cours avec de nombreux locataires à la date d'arrêté des comptes semestriels, ainsi que la prise en compte dans l'ANR au 30 juin 2020 de valeurs d'expertises impactées à la baisse de manière généralisée par le valorisateur externe (pour les commerces ayant subi une interdiction de recevoir du public) à hauteur de 3 mois de loyers. Le résultat net et le cash-flow courant affichent des progressions en ligne avec la bonne performance opérationnelle du portefeuille, soit des hausses respectives de + 14,4 % et + 32,4 % sur un an. Compte tenu de l'augmentation de capital de 217 M€ réalisée en décembre 2019, le nombre d'actions dilué (pondéré) et hors autocontrôle est passé de 1 675 417 à 4 170 190 entre fin juin 2019 et fin juin 2020, soit une augmentation de +150 %. En conséquence, le résultat courant par action et le cash-flow courant par action s'établissent respectivement à 0,6 €/action et 1,5 €/action, soit une baisse mécanique de - 57 % et - 48 % par rapport au premier semestre 2019. Actif Net Réévalué Le patrimoine réévalué de SELECTIRENTE s'établit à 356,9 M€(1)hors droits au 30 juin 2020 contre 315,4 M€ au 31 décembre 2019, soit une hausse de +13,2 %. Le patrimoine immobilier direct de SELECTIRENTE fait l'objet d'évaluations indépendantes sur un rythme semestriel. Au 30 juin 2020, compte tenu de la qualité de leurs emplacements, la Société a enregistré une bonne résistance de la valorisation de ses actifs immobiliers directs, et ce malgré le contexte sanitaire. Ainsi, ces valeurs d'expertises affichent un repli global limité à -1,5 % à périmètre constant sur les 6 derniers mois. En détail, les valeurs des commerces de centre-ville, qui représentent 89 % du portefeuille global, baissent légèrement (-1,4 %), le repli étant plus marqué pour les magasins de périphérie (-4,2 %). Au niveau géographique, ces valeurs d'expertise résistent particulièrement à Paris (-0,3 %) et en région parisienne (-0,9 %), qui représentent près de 70 % du patrimoine global, alors que la baisse est plus prononcée en régions (-3,8 %) et en Belgique (-9,9 %). A fin juin 2020, les taux de rendement découlant de ces expertises (droits inclus) ressortent à 4,6 % pour les commerces de centre-ville (dont en moyenne 4,1 % pour les locaux parisiens estimés entre 2,9 % et 5,4 %, et 5,2 % en région parisienne), 7,8 % pour les surfaces de périphérie, soit un taux de rendement moyen de 4,9 % pour l'ensemble du patrimoine globalement stable par rapport à fin 2019. Le patrimoine réévalué au 30 juin 2020 (356,9 M€) se compose d'actifs immobiliers détenus en direct pour 336,0 M€ (valeurs d'expertise hors droits) et d'investissements immobiliers indirects constitués de parts de SCPI et d'OPCI pour 9,2 M€, d'usufruits de parts de SCPI pour 0,8 M€ et d'actions de la foncière cotée Vastned Retail NV pour 10,8 M€. Rapport financier semestriel au 30 juin 2020 - 8 - L'actif net réévalué par action triple net en normes EPRA ressort à 85,64 € au 30 juin 2020 contre 89,52 € au 31 décembre 2019, soit une baisse de -4,3% principalement due au versement du dividende annuel de 3,50 € par action (soit un impact de -3,9 % sur l'ANR triple net au 30 juin 2020 par rapport à celui du 31 décembre 2019) et à la légère baisse des valeurs d'expertises. En euros 31.12.2019 31.12.2019 30/06/2020 30.06.2020 dilué (2) dilué Capitaux propres 304 418 190 304 418 190 292 452 242 292 452 242 Impact des obligations convertibles 0 66 402 0 0 Patrimoine immobilier réévalué (1) 305 155 800 305 155 800 335 977 810 335 977 810 -Valeur nette comptable du patrimoine immobilier -233 527 671 -233 527 671 -270 319 230 -270 319 230 Plus ou moins values latentes immobilières 71 628 129 71 628 129 65 658 580 65 658 580 Valorisation des TIAP 9 225 312 9 225 312 20 024 713 20 024 713 Valeur nette comptable des TIAP 8 893 526 8 893 526 18 105 478 18 105 478 Plus ou moins values latentes sur titres 331 786 331 786 1 919 235 1 919 235 ANR de liquidation (A)+(B)+(C)+(D) 376 378 106 376 444 508 360 030 057 360 030 057 Impact de la mise aux normes EPRA : Retraitement des capitaux propres en normes IFRS -190 053 -181 871 dont : Etalement des avantages accordés aux locataires et des indemnités -212 011 -144 197 Comptabilisation des OCEANE en IFRS 3 439 0 Mise en juste valeur des instruments de couverture -13 743 -7 915 Impôts différés -10 741 -10 073 Autres retraitements IFRS 43 001 -19 685 Mise en juste valeur des dettes à taux fixe -2 929 327 -2 861 345 Retraitement des frais financiers de l'OCEANE 3 101 0 ANR triple net en normes EPRA n.a. 373 328 228 n.a. 356 986 841 Goodwill résultant des impôts différés 0 0 0 0 Goodwill selon le bilan IFRS 0 0 0 0 ANR net disposal value n.a. 373 328 228 n.a. 356 986 841 Nombre d'actions hors autocontrôle au 31 décembre 4 169 219 4 170 273 4 168 574 4 168 574 ANR de continuation droits inclus par action 95,67 95,67 92,31 92,31 ANR triple net en normes EPRA par action (3) n.a. 89,52 n.a. 85,64 ANR net disposal value par action n.a. 89,52 n.a. 85,64 hors droits et selon les expertises immobilières indépendantes en cas de conversion de la totalité des OCEANE en actions nouvelles A partir du 01/01/2020, la méthodologie EPRA a changé et l'ANR Triple Net a été remplacée par l'ANR Net Disposal Value. Afin de conserver consistance et comparaison avec les données historiques, l'EPRA NAV et l'EPRA NNNAV seront toujours publiés au cours de l'année 2020 Autres informations Transactions avec les parties liées Au cours du 1ersemestre 2020, il n'y a pas eu de transaction entre parties liées ayant un impact significatif sur les états financiers du 1ersemestre et il n'y a pas eu de modification affectant les transactions entre parties liées décrites dan s le Document d'Enregistrement Universel 2019 de la Société qui pourrait influer significativement sur les états financiers du 1ersemestre 2020. Principaux risques Les principaux facteurs de risques, dont la Société estime que la réalisation pourrait avoir un impact défavorable significatif sur son activité, sa situation financière, ses résultats ou ses perspectives sont décrits au Chapitre V du Document d'Enregistrement Universel 2019 de la Société. Le Document d'Enregistrement Universel 2019 de la Société est disponible sur le site internet de la Société (www.selectirente.com). La Société estime, à sa meilleure connaissance, qu'il n'y a pas eu d'évolution significative de ces risques à la date du présent rapport financier semestriel. Risque lié à la pandémie du COVID-19 la date de rédaction du Rapport Financier Semestriel, la Société estime que l'impact de la pandémie sur l'activité, la situation financière, les résultats ou les perspectives de la Société est décrit au Chapitre V du Document d'Enregistrement Universel 2019 de la Société qui est disponible sur son site internet ( www.selectirente.com ). Perspectives sur le semestre à venir Les perspectives pour l'année 2020 restent incertaines au regard des conséquences de l'épidémie du Covid-19 et notamment du rythme et de l'ampleur de la reprise économique suite au déconfinement. La Société reste néanmoins confiante et compte s'appuyer sur ses fondamentaux robustes afin de traverser cette période : emplacements, qualité des actifs et mutualisation du risque locatif. Rapport financier semestriel au 30 juin 2020 - 9 - Note méthodologique Valeur réévaluée du patrimoine La valeur réévaluée (hors droits) du patrimoine de la Société a été déterminée sur les bases suivantes : le patrimoine immobilier direct retenu pour sa valeur d'expertise au 30 juin 2020 ou son prix d'acquisition hors droits et hors frais pour les acquisitions postérieures au 20 mai 2020, Les investissements immobiliers indirects, constitués : des parts de SCPI détenues en pleine propriété retenues pour leur valeur de retrait ou de marché au 30/06/2020,

des parts d'OPCI retenues pour leur dernière valeur liquidative connue au 30/06/2020,

des parts de la société Rose retenues pour leur dernier actif net réévalué connu, et

des actions de la société Vastned Retail N.V. retenues pour leurs cours de bourse au 30 juin 2020. Loan-to-value Le ratio loan-to-value correspond à la dette bancaire (129 626 K€ au 30 juin 2020) rapportée à la valeur réévaluée (hors droits) du patrimoine de la Société (356 857 K€ au 30 juin 2020). Cash-Flow courant Le Cash-Flow courant correspond au résultat de l'exercice (2 624 K€ au 30 juin 2020) retraité des dotations nettes aux amortissements et provisions de l'exercice (3 802 K€ au 30 juin 2020) et des plus ou moins-values de cessions nettes d'impôts (1 K€ au 30 juin 2020). Rapport financier semestriel au 30 juin 2020 - 10 - II- Comptes et notes annexes BILAN AU 30 JUIN 2020 BILAN AU 30 JUIN 2020 Actif (en euros) 30 juin 2020 Brut Amort / Prov Net Immobilisations Incorporelles Concession, Brevets 521 - 521 Frais d'établissement - - - Autres immobilisations incorporelles 1 988 689 1 138 844 849 845 Immobilisations Corporelles Terrains 110 489 795 - 110 489 795 Constructions 205 932 586 46 103 151 159 829 436 Autres immobilisations corporelles Immobilisations en cours 3 121 706 - 3 121 706 Immobilisations Financières Titres de Participations 9 218 156 - 9 218 156 TIAP* 8 961 349 74 027 8 887 322 Créances rattachées à des TIAP - - - Fonds de roulement 245 811 - 245 811 Autres immobilisations financières 371 658 - 371 658 ACTIF IMMOBILISE 340 330 272 47 316 023 293 014 249 Clients et comptes rattachés Créances locatives 1 987 255 - 1 987 255 Créances douteuses 2 189 582 1 551 991 637 590 Clients factures à établir 127 628 - 127 628 Locataires charges à rembourser 1 247 461 - 1 247 461 Autres créances Créances fiscales 314 118 - 314 118 Produits à recevoir 777 396 - 777 396 Débiteurs divers 849 - 849 Fournisseurs avances et acomptes 89 040 - 89 040 Trésorerie Valeurs mobilières de placement 0 - 0 Instruments de trésorerie 60 068 199 - 60 068 199 Disponibilités 73 378 786 - 73 378 786 Charges constatées d'avance 16 375 - 16 375 ACTIF CIRCULANT 140 196 689 1 551 991 138 644 697 Prime de remboursement des Obligations - - - TOTAL GENERAL 480 526 961 48 868 014 431 658 947 * Titres immobilisés de l'activité de portefeuille Rapport financier semestriel au 30 juin 2020 31 décembre 2019 Net 521 - 989 709 89 250 977 144 276 693 941 152 - 8 893 526 - 227 958 364 664 244 945 199 522 824 420 257 378 179 992 493 510 761 161 804 12 454 31 738 0 70 003 063 128 139 671 28 115 201 201 358 218 446 146 775 - 11 - BILAN AU 30 JUIN 2020 (suite) BILAN AU 30 JUIN 2020 Passif (en euros) Capital social Primes d'émission Ecart de réévaluation Ecart de réévaluation distribuable Réserve légale Réserve indisponible Réserves réglementées Autres réserves Report à nouveau Résultat de l'exercice Résultat de l'exercicen-1Acompte sur dividendesn-1Acompte sur dividendes CAPITAUX PROPRES 30 juin 2020 66 767 008 202 619 937 10 205 338 7 301 578 2 907 141 - - 11 905 15 327 2 624 009 - - - 292 452 242 31 décembre 2019 66 767 008 202 619 937 10 515 339 9 134 512 2 468 408 - - 11 905 4 126 417 8 774 664 - - - 304 418 190 Provisions pour risques 70 000 70 000 Provisions pour charges 444 431 440 737 PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES 514 431 510 737 Emprunts Emprunts obligataires convertibles - 69 077 Emprunts auprès des établissements de crédit 129 801 360 134 186 972 Emprunts et dettes financières diverses - - Dépôt de garantie 3 818 106 3 650 197 Concours bancaire - - Dettes Clients avoirs à établir 46 395 57 562 Clients créditeurs 338 015 615 783 Clients avances sur charges 1 302 702 983 911 Dettes fournisseurs et comptes rattachés 2 040 157 818 285 Dettes fiscales et sociales 755 379 332 208 Dettes sur immobilisations et comptes rattachés - - Crediteurs divers 11 664 11 664 Autres dettes 486 306 417 257 Produits constatés d'avance 92 190 74 932 DETTES 138 692 273 141 217 849 TOTAL GENERAL 431 658 947 446 146 775 Rapport financier semestriel au 30 juin 2020 - 12 - COMPTE DE RESULTAT AU 30 JUIN 2020 En euros Produits d'exploitation Loyers Revenus annexes Chiffre d'affaires net(1) Charges locatives refacturables Taxes refacturables Commissions et courtages Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges Autres produits Total des produits d'exploitation Charges immobilières Charges locatives non refacturables Charges locatives refacturables Entretien non refacturable Impôts, taxes et versements assimilés Taxes non refacturables Taxes refacturables Autres impôts Autres achats et charges externes Rémunération de la société de gestion Honoraires Assurances Services bancaires Autres achats Dotations d'exploitation Dotations aux amortissements Dotations aux provisions pour créances douteuses Dotations aux provisions pour gros entretien Dotations aux provisions pour risques Dotations aux provisions pour Charges à Répartir Autres charges d'exploitation (dont créances irrécouvrables) Total des charges d'exploitation RESULTAT D'EXPLOITATION Produits de participations D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé Produits nets sur cessions des immobilisations financières Autres intérêts et produits assimilés Reprises sur provisions et transferts de charges Total des produits financiers Intérêts et charges assimilés Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement Charges nettes sur cessions des immobilisations financières Autres intérêts et charges assimilés Dotations aux amortissements et aux provisions Total des charges financières RESULTAT FINANCIER RESULTAT COURANT AVANT IMPOT Produits exceptionnels sur opérations de gestion Produits exceptionnels sur opérations en capital Reprise sur provisions et transferts de charges Total des produits exceptionnels Charges exceptionnelles sur opérations de gestion Charges exceptionnelles sur opérations en capital Dotations aux amortissements et provisions Total des charges exceptionnelles RESULTAT EXCEPTIONNEL Impôts sur les bénéfices Impôts étrangers BENEFICE OU PERTE 30 juin 2020 31 décembre 2019 30 juin 2019 (6 mois) (12 mois) (6 mois) 8 089 890 14 210 909 6 868 361 144 427 667 853 199 593 8 234 317 14 878 763 7 067 954 415 883 777 547 388 749 484 179 848 234 474 843 - - - 270 617 434 255 232 223 6 839 69 628 51 511 9 411 834 17 008 426 8 215 280 137 011 283 030 146 294 415 883 777 547 388 749 59 294 72 516 15 086 59 351 184 053 85 877 484 179 848 234 474 843 153 699 305 497 139 511 700 493 1 174 353 563 932 367 045 643 724 310 207 11 408 20 640 4 225 84 059 77 048 50 856 21 486 22 467 14 283 2 761 162 4 780 797 2 274 703 602 919 369 756 146 222 62 988 105 727 51 439 - 70 000 - - - - 64 135 150 049 120 019 5 985 112 9 885 437 4 786 246 3 426 722 7 122 989 3 429 034 484 500 - - 342 994 864 344 423 715 - 20 456 20 456 107 236 513 504 2 101 - - - 934 730 1 398 305 446 272 1 155 981 2 204 680 1 171 679 - - - - 26 765 26 765 5 047 49 691 8 945 218 72 621 43 520 1 161 246 2 353 757 1 250 909 - 226 517 - 955 452 - 804 637 3 200 205 6 167 537 2 624 397 177 481 16 399 3 099 1 459 6 926 415 - 149 190 416 743 341 011 328 130 7 359 558 344 110 982 292 780 83 493 - 3 796 187 - 794 240 620 774 592 060 795 222 4 709 741 675 552 - 467 092 2 649 816 - 331 442 28 247 42 689 - 80 858 - - 2 624 009 8 774 664 2 292 955 Les revenus des produits de participations (SCPI, OPCI) et des usufruits de parts de SCPI sont désormais classés en résultat financier.

Ils étaient présentés en chiffres d'affaires auparavant. Rapport financier semestriel au 30 juin 2020 - 13 - TABLEAU DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES en Euros Situation Variation du Affectation du Autres Situation au 31/12/2018 capital résultat n-1 mouvements au 31/12/2019 Capital Social 24 684 080 42 082 928 66 767 008 Primes d'émission 20 245 094 182 374 843 202 619 937 Ecart de réevaluation 11 005 148 - 489 809 10 515 339 Ecart de réevaluation distribuable 8 644 703 489 809 9 134 512 Réserve Légale 2 426 610 41 798 2 468 408 Réserve Indisponible - - Autres réserves 11 905 11 905 Report à nouveau 5 279 518 - 1 153 101 4 126 417 Résultat de l'exercice 4 191 055 - 4 191 055 8 774 664 8 774 664 Acompte sur dividende - 3 395 821 3 395 821 0 Capitaux Propres 73 092 291 224 457 771 - 5 302 358 12 170 485 304 418 190 Dividendes versés 5 302 358 - 3 415 968 en Euros Situation Variation du Affectation du Autres Situation au 31/12/2019 capital résultat n-1 mouvements au 30/06/2020 Capital Social 66 767 008 66 767 008 Primes d'émission 202 619 937 202 619 937 Ecart de réevaluation 10 515 339 - 310 002 10 205 338 Ecart de réevaluation distribuable 9 134 512 - 2 142 935 310 002 7 301 578 Réserve Légale 2 468 408 438 733 2 907 141 Réserve Indisponible - - Autres réserves 11 905 11 905 Report à nouveau 4 126 417 - 4 111 090 15 327 Résultat de l'exercice 8 774 664 - 8 774 664 2 624 009 2 624 009 Acompte sur dividende - Capitaux Propres 304 418 190 - -14 589 957 2 624 009 292 452 242 Dividendes versés (1) 14 589 957 (1) Déduction faite des dividendes sur actions auto-détenues Rapport financier semestriel au 30 juin 2020 - 14 - TABLEAU DE FLUX DE TRESORERIE En euros Résultat de l'exercice Dotations nettes aux amortissements et provisions Plus ou moins-values de cessions nettes d'impôts Capacité d'autofinancement Variation du besoin en fonds de roulement Flux net de trésorerie généré par l'activité Acquisitions d'immobilisations incorporelles Acquisitions d'immobilisations corporelles Acquisitions d'immobilisations financières Cessions d'immobilisations corporelles nettes de frais et d'impôts Cessions d'immobilisations financières nettes de frais et d'impôts Autres variations d'immobilisations Flux net de trésorerie lié aux investissements Variation de capital et primes d'émissions Dividendes versés aux actionnaires Nouveaux emprunts contractés Remboursements d'emprunts bancaires Remboursement d'obligations convertibles Variations des dépôts de garantie Autres variations financières Flux net de trésorerie lié aux financements Variation de trésorerie Trésorerie d'ouverture Trésorerie de clôture Variation de trésorerie Rapport financier semestriel au 30 juin 2020 30 juin 2020 31 décembre 30 juin 2019 2019 (6 mois) (6 mois) (12 mois) 2 624 009 8 774 664 2 292 955 3 801 720 4 682 736 2 551 993 - 1 459 - 3 123 919 6 309 6 424 269 10 333 481 4 851 257 - 769 479 - 918 706 - 326 857 5 654 791 9 414 775 4 524 400 - - 520 - - 40 051 703 - 76 284 849 - 3 258 808 - 9 218 156 - 1 459 6 911 414 - - 20 456 20 456 - 2 187 549 - 580 807 - 50 655 - 51 455 949 - 69 934 307 - 3 289 006 - 216 256 305 - - 14 589 957 - 5 302 358 - 5 302 358 - 56 635 000 1 385 000 - 4 355 736 - 14 827 617 - 4 533 861 - 69 077 - 43 029 - 13 154 150 056 373 472 36 813 - 29 877 5 613 139 837 - 18 894 590 253 097 386 - 8 287 723 - 64 695 748 192 577 855 - 7 052 330 198 142 733 5 564 880 5 564 880 133 446 985 198 142 733 - 1 487 450 - 64 695 749 192 577 854 - 7 052 330 - 15 - NOTES ANNEXES AUX COMPTES SEMESTRIELS 1 - Principes, règles et méthodes comptables Les comptes arrêtés au 30 juin 2020 sont établis selon les principes du Plan Comptable Général. SELECTIRENTE n'établit pas de comptes consolidés et n'entre pas dans le champ d'application des normes IFRS. Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence conformément aux hypothèses de base ci-après : continuité de l'exploitation ;

permanence des méthodes comptables ;

indépendance de l'exercice ; et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels. La méthode retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques. Aucun changement de méthode comptable n'est intervenu sur l'exercice. Immobilisations incorporelles Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat tout frais inclus). L'usufruit temporaire de parts de SCPI est amorti de façon linéaire sur la durée du démembrement. Immobilisations corporelles Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat tout frais inclus). La société comptabilise ses immobilisations selon la méthode par composants, conformément au règlement CRC 2002-10. La répartition du coût d'acquisition entre le terrain et les différents composants de la construction, de même que les durées d'amortissement de ces derniers, sont déterminées sur la base des informations contenues dans l'acte d'acquisition, d'expertises ou d'analyses spécifiques. A défaut, pour les acquisitions réalisées depuis le 1erjanvier 2020, les grilles ci-dessous sont appliquées dans la mesure où elles n'apparaissent pas manifestement inadaptées. Répartition terrain / construction Localisation Quote-part terrain (%) Quote-part construction (%) Paris 60% 40% 1èrecouronne 45% 55% 2èmecouronne et Métropoles Régionales 35% 65% Autres 20% 80% Répartition quote-art construction En % Gros œuvre Extérieurs(1) IGT(2) Agencements Bureaux "pierre de taille" 50% 20% 20% 10% Bureaux autres 50% 20% 20% 10% Commerces de pieds d'immeuble 80% 15% 5% - Magasins de périphérie 75% 20% 5% - Toiture, façade (peau), ouvrants, parkings Installations Générales et techniques Pieds d'immeubles Magasins de périphérie Bureaux Composants Mode Durée Mode Durée Mode Durée Gros œuvre Linéaire 60 ans Linéaire 30 ans Linéaire 60-80 ans* Extérieurs Linéaire 15 ans Linéaire 15 ans Linéaire 30 ans IGT Linéaire 10 ans Linéaire 10 ans Linéaire 20 ans Agencements Linéaire 10 ans Linéaire 10 ans Linéaire 10 ans * : 80 ans pour les immeubles de bureaux en « Pierre de taille » et 60 ans pour les autres Rapport financier semestriel au 30 juin 2020 - 16 - Réévaluation des immobilisations dans le cadre de l'adoption du régime fiscal SIIC à effet du

1er janvier 2007 Pour rappel, SELECTIRENTE a opté pour le régime fiscal SIIC à effet du 1erjanvier 2007. Dans le cadre de cette option et conformément à la possibilité qui lui était offerte, la Société a procédé à une réévaluation comptable de ses immobilisations corporelles et financières. Perte de valeur En cas d'indice de perte de valeur affectant un actif immobilier donné (contraction des flux nets de trésorerie générés, dégradation, baisse de la valeur d'expertise, ou chute significative de la valeur de marché, …), un test de dépréciation est mené. Il conduit, le cas échéant, à constater une provision pour dépréciation dès lors que la valeur actuelle de l'actif concerné est sensiblement inférieure à la valeur nette comptable (hors quote-part de frais et droits non amortis). La valeur actuelle des immeubles est déterminée sur la base des rapports des évaluateurs immobiliers externes. Au titre du premier semestre 2020, de nouvelles dotations aux provisions ont été constituées pour un montant total de 705 160 € et des reprises ont été réalisées pour un montant total de 90 963 €. Immobilisations financières Les immobilisations financières sont comptabilisées à leur coût d'acquisition frais inclus. En cas d'indice de perte de valeur, une provision pour dépréciation est constituée si la valeur vénale de l'actif concerné se révèle sensiblement inférieure à sa valeur nette comptable hors frais d'acquisition. Au titre du premier semestre 2020, de nouvelles dotations aux provisions ont été constituées pour un montant total de 6 203 €. Créances Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Elles font l'objet d'une appréciation au cas par cas si le loyer ou les charges sont impayés depuis 6 mois, cette analyse conduisant à la constatation d'une provision pour dépréciation en fonction du risque encouru (créances HT diminuées du dépôt de garantie HT). Rapport financier semestriel au 30 juin 2020 - 17 - 2 - Notes sur les postes du bilan Etat des immobilisations au 30 juin 2020 31/12/2019 Augmentation Diminution 30/06/2020 IMMOBILISATIONS Valeurs Réévaluation Acquisitions, Virement Cessions, Valeurs en Euros libre au créations, poste à mise hors Brutes brutes 01/01/2007 apports poste service Immobilisations incorporelles Frais d'établissement - - - - - - Concession, Brevets 521 - - - - 521 Autres immobilisations incorporelles 2 012 020 - - 23 330 1 988 689 TOTAL 2 012 541 - - - 23 330 1 989 210 Immobilisations corporelles Terrains 89 250 977 21 238 817 - - 110 489 795 Constructions 187 271 166 18 812 886 - 151 465 205 932 586 Autres immobilisations corporelles - - - - - Immobilisations corporelles en cours 941 152 4 544 401 2 363 847 - 3 121 706 TOTAL 277 463 295 - 44 596 104 2 363 847 151 465 319 544 087 Immobilisations financières Titres de Participations - 9 218 156 - - 9 218 156 TIAP* 8 961 349 - - - 8 961 349 Créances rattachées aux TIAP* - - - - - Fonds de roulement 227 958 20 048 - 2 194 245 811 Autres immobilisations financières 364 664 142 543 - 135 548 371 658 TOTAL 9 553 971 - 9 380 747 - 137 743 18 796 975 TOTAL GENERAL 289 029 806 - 53 976 851 2 363 847 312 538 340 330 272 * titres immobilisés de l'activité du portefeuille Les immobilisations incorporelles sont exclusivement constituées d'usufruits temporaires de parts de SCPI. Les immobilisations corporelles sont constituées des immeubles constituant le patrimoine immobilier locatif. Les immobilisations corporelles en cours sont constituées des indemnités d'immobilisation versées à l'occasion de la signature de promesses de vente en vue d'acquérir des actifs, ainsi que des travaux en cours au 30 juin 2020. Les immobilisations financières sont constituées : d'actions de la foncière cotée Vastned Retail N.V. pour 9 218 156 € ;

de titres immobilisés pour 8 961 349 € ;

des divers fonds de roulement constitués auprès des syndics de copropriété pour 245 811 € ;

des avoirs détenus dans le cadre du contrat de liquidité (actions propres et trésorerie) pour 371 658 €. Rapport financier semestriel au 30 juin 2020 - 18 - Titres de participations et Titres immobilisés de l'activité du portefeuille Les participations financières de SELECTIRENTE se décomposent comme suit au 30 juin 2020 : Quote-part du Valeur Chiffres Résultat Net Nombre de d'affaires du Capital social capital détenu comptable du dernier En euros Titres dernier (nominal) par des titres exercice clos détenus exercice clos S ELECTIRENTE détenus (2019) (2019) Titres de participation 50 249 (1) (1) VASTNED RETAIL N.V. 570 000 19 036 646 2,99% 9 218 156 23 925 TIAP Parts de SCPI (2) SCPI IMMORENTE 3 773 1 496 118 216 0,04% 1 047 678 139 434 091 214 816 013 SCPI EFIMMO 1 738 908 276 456 0,01% 136 161 111 961 076(2) 60 354 338 SCPI SOFIPIERRE 1 294 28 925 752 0,68% 533 514 8 991 566(2) 4 987 159 SCPI CIFOCOMA 2 373 6 809 112 0,84% 167 801 n.c.(2) n.c. SCPI SELECT INVEST 1 147 376 165 341 0,01% 84 756 119 524 897(2) 67 277 261 SCPI FICOMMERCE 820 465 559 461 0,03% 165 024 51 641 619 30 891 286 SCPI ATLANTIQUE PIERRE 1 663 35 026 749 0,29% 202 389 n.c.(2) n.c. SCPI NOVAPIERRE 2 530 103 954 560 0,58% 1 047 002 13 677 967 7 820 455 SCPI ACTIPIERRE 2 100 49 936 718 0,03% 26 196 n.c. n.c. SCPI FONCIA PIERRE RENDEMENT 2 300 176 975 200 0,52% 1 983 721 27 225 545(2) 18 858 787 SCPI BUROBOUTIC 1 465 218 116 650 0,10% 367 107 26 276 316(2) 15 857 399 Autres titres détenus SPPICAV TIKEHAU RETAIL PROPERTIES III 200 179 296 990 1,14% 2 000 000 16 276 720 14 913 893 SARL ROSE 6 000 12 500 48,00% 1 200 000 213 372 183 851 TOTAL 18 179 505 (1) En K€ (2) Produits de l'activité immobilière SELECTIRENTE ne détenant que des participations minoritaires qu'elle ne contrôle ni de manière exclusive, ni de façon conjointe, la Société n'est pas tenue d'établir des comptes consolidés. Les parts de SCPI font l'objet d'un nantissement comme indiqué dans le paragraphe « Garantie et hypothèque » du titre IV - Engagements hors bilan et autres informations de ce rapport. Rapport financier semestriel au 30 juin 2020 - 19 - Etat des amortissements et provisions pour dépréciation d'éléments d'actifs au 30 juin 2020 AMORTISSEMENT 31/12/2019 Augmentation Diminution 30/06/2020 en Euros Dotations Reprises Immobilisations incorporelles Frais d'établissement - - - - Concession, Brevets - - - - Autres immobilisations incorporelles 1 022 311 139 864 23 330 1 138 844,40 TOTAL 1 022 311 139 864 23 330 1 138 844 Immobilisations corporelles Constructions 40 145 873 2 621 298 89 836 42 677 335 Autres immobilisations corporelles - - - - TOTAL 40 145 873 2 621 298 89 836 42 677 335 Immobilisations financières Titres de Participations - - - - TIAP * - - - - Créances rattachées aux TIAP * - - - - Fonds de roulement - - - - Autres immobilisations financières - - - - TOTAL - - - - TOTAL GENERAL 41 168 183 2 761 162 113 167 43 816 179 * titres immobilisés de l'activité du portefeuille PROVISIONS 31/12/2019 Augmentation Diminution 30/06/2020 en Euros Dotations Reprises Provisions pour dépréciations Sur immobilisations incorporelles - - - - Sur immobilisations corporelles 2 848 599 726 407 149 190 3 425 816 Sur immobilisations financières 67 823 6 204 - 74 027 Sur créances clients 1 160 395 602 919 211 323 1 551 991 Sur autres créances 0 - - 0 TOTAL 4 076 819 1 335 530 360 513 5 051 836 Les provisions sur immobilisations corporelles se décomposent en : 115 429 € de dépréciations de composants pour lesquels des travaux de remplacement ou de renouvellement sont identifiés et sont déjà engagés ou vont intervenir sur l'exercice suivant ;

3 310 388 € de dépréciations d'actifs pour lesquels des indices de pertes de valeur ont été identifiés :

531 452 € pour un magasin à Lille (59) ; 426 534 € pour un magasin de périphérie à Puygouzon (81) ; 423 576 € pour une boutique à Vichy (03) ; 265 537 € pour un magasin à Alsemberg Bruxelles (Belgique) ; 252 433 € pour une boutique à saint Quentin (02) ; 243 848 € pour une boutique à Anvers (Belgique) ; 196 251 € pour une boutique à Auxerre (89) ; 167 989 € pour une boutique rue Vaugirard à Paris (15 e ) ; 131 408 € pour une boutique à Saint-Chamond (42) ; 130 001 € pour un magasin à Mol (Belgique) ; 118 772 € pour une boutique à Angers (49) ; 108 668 € pour une boutique à Sens (89) ; 104 845 € pour une boutique à Troyes (10) ; 64 065 € pour une boutique à Alba la Romaine (07) ; 62 492 € pour une boutique à Aillant-sur-Thoulon (89) ; 46 970 € pour une boutique à La Louvière (Belgique) ; 36 546 € pour une boutique à Anost (71).

Les provisions sur créances clients correspondent aux provisions constituées sur clients douteux. Les dotations nettes aux provisions ressortent à 0,5 M€ (à comparer à 1,5 M€ de loyers impayés au titre du 2ème trimestre). A ce titre, malgré le contexte spécifique lié aux conséquences économiques de la crise sanitaire sur certains locataires, la Société indique qu'elle a continué d'appliquer la même politique de provisionnement que celle appliquée historiquement Rapport financier semestriel au 30 juin 2020 - 20 - (provision au-delà de deux termes de loyers impayés). Cette position s'explique par les discussions encore en cours avec de nombreux locataires à la date d'arrêté des comptes semestriels Les provisions sur immobilisations financières correspondent à des provisions pour dépréciations d'actifs sur des parts de SCPI. Etat des créances au 30 juin 2020 En euros Montant Brut A un an au plus A plus d'un an Créance de l'actif immobilisé Fonds de roulement 245 811 - 245 811 Créances de l'actif circulant Clients 1 987 255 1 987 255 - Clients douteux et litigieux 2 189 582 2 189 582 - Autres créances clients 1 247 461 1 247 461 - Clients -facture à établir 127 628 127 628 - Etat : Impôt sur les bénéfices - - - Etat : Taxe sur la valeur ajoutée 314 116 314 116 - Etat : Autres impôts, taxes t 2 2 - Groupe et associés Débiteurs divers 89 890 89 890 - Produits à recevoir 777 396 777 396 - Charges constatées d'avance 16 375 16 375 - TOTAL 6 995 516 6 749 704 245 811 Capital social Au 30 juin 2020, le capital social de SELECTIRENTE s'élève à 66 767 008 euros et se compose de 4 172 938 actions d'une valeur nominale de 16 euros chacune. Ecart de réévaluation En 2007, dans le cadre de l'option pour le régime fiscal des SIIC, SELECTIRENTE a décidé de procéder à une réévaluation comptable des immobilisations corporelles et financières de son bilan. Conformément à l'avis n° 2003-C du 11 juin 2003 du Conseil National de la Comptabilité, l'écart de réévaluation, a été enregistré en capitaux propres, à l'ouverture de l'exercice 2007, pour un montant brut de 23 611 731 € sur lequel a été imputé l'impôt de sortie de 3 895 936 € exigible dans le cadre de l'option pour le régime fiscal SIIC. Il est par ailleurs précisé que l'écart de réévaluation inscrit dans la réserve de réévaluation non distribuable peut être transféré dans un poste de réserves distribuables lors de la cession de l'actif immobilier qui a généré cet écart, ainsi que chaque année pour la quote-part des amortissements correspondant à l'écart de réévaluation. Conformément à la résolution adoptée lors de l'Assemblée générale du 10 juin 2020, une quote-part de l'écart de réévaluation a été transféré à un poste de réserves distribuables pour 310 002 €. Au 30 juin 2020, le solde de ce poste s'élève à 7 301 578 €. Provisions pour risques et charges PROVISIONS 31/12/2019 Augmentation Diminution 30/06/2020 en Euros Dotations Reprises Provisions pour risques et charges Provisions pour gros entretien 440 737 62 988 59 294 444 431 Autres provisions pour risques et charges 70 000 - - 70 000 TOTAL 510 737 62 988 59 294 514 431 Les provisions pour gros entretien correspondent à un plan pluriannuel de travaux de ravalement spécifiques aux actifs commerciaux de centre-ville. Une provision de 62 988 € a été dotée à ce titre au cours du semestre et 59 294 € ont été repris car consommés. La provision pour risque de 70 K€ constituée dans les comptes au 31 décembre 2019 pour couvrir une assignation de SELECTIRENTE et son locataire (enseigne de restauration rapide) concerne des nuisances olfactives générées par un défaut d'extraction et une étanchéité imparfaite du plafond du local commercial, constatées par le propriétaire d'une Rapport financier semestriel au 30 juin 2020 - 21 - surface de bureaux située au-dessus d'un local commercial de la rue de Réaumur à Paris (4e). Le montant réclamé s'élève à environ 100 K€ en réparation d'un préjudice de perte locative et 10 K€ de remboursement de frais. La procédure judiciaire se poursuit. Etat des dettes au 30 juin 2020 En euros Montant A un an de 1 à A plus de brut au plus 5 ans 5 ans Dettes financières sur obligations convertibles - - - - Autres emprunts obligataires - - - - Emprunts et dettes/ établissements de crédits - - - - à 2 ans maximum à l'origine - - - - à plus de 2 ans à l'origine 129 801 360 11 563 258 41 587 405 76 650 697 Dettes financières diverses 3 818 106 - - 3 818 106 (dépôt de garantie des locataires) Fournisseurs et comptes rattachés 2 040 157 2 040 157 - - Personnel et comptes rattachés - - - - Sécurité Sociale et organismes sociaux - - - - Etat : Impôt sur les bénéfices 83 843 83 843 - - Etat : Taxe sur la valeur ajoutée 648 281 648 281 - - Etat : Obligations cautionnées - - Etat : Autres impôts et taxes 23 254 23 254 - - Dettes sur immobilisations et comptes rattachés - - - - Groupes et associés - - - - Autres dettes 2 185 081 2 185 081 - - Produits constatés d'avance 92 190 92 190 - - TOTAL 138 692 273 16 636 065 41 587 405 80 468 803  Trésorerie Prix d'achat Provision au Valeur nette Prix de Valorisation Plus value Moins value en Euros (= valeur brute comptable au comptable) 30/06/2020 30/06/2020 revient * au 30/06/2020 latente latente Certificats de dépots 60 001 856 - 60 001 856 60 001 856 60 001 856 - - Actions cotées * - - - - - - - Instruments de Trésorerie - - - - - - - Disponibilités 73 378 786 - 73 378 786 73 378 786 73 378 786 - - Total trésorerie 133 380 642 - 133 380 642 133 380 642 133 380 642 - - Le prix de revient des actions non cotées intègre des frais d'acquisition

Mouvements sur actions propres Dans le cadre du contrat de liquidité, les mouvements sur actions propres du premier semestre de l'exercice 2020 ont été les suivants : Nombre Valeur brute Valeur nette Plus ou moins en Euros Provision values d'actions comptable comptable réalisées Actions propres détenues au 31/12/2019 3 719 271 357 - - 63 867 Achats de l'exercice 1 153 99 117 - - Ventes de l'exercice 508 36 431 - - 6 995 Actions propres détenues au 30/06/2020 4 364 334 043 - 334 043 70 862 Solde espèces (dont vente de DPS) 37 614 - 37 614 Total du compte de liquidité 371 658 - 371 658 Rapport financier semestriel au 30 juin 2020 - 22 - 3 - Notes sur le compte de résultat Chiffre d'affaires Le chiffre d'affaires du premier semestre de l'exercice 2020 s'établit à 8 234 317 €. Il est constitué de : loyers pour 8 089 890 € soit 98,2 % du chiffre d'affaires ;

revenus annexes pour 144 427 € soit 1,8 % du chiffre d'affaires. Charges immobilières Les charges immobilières sont composées : de charges récupérables qui ont leur contrepartie en produits pour 415 883 € ;

de charges locatives non récupérables sur les locataires (ou sur locaux vacants) pour 137 011 € ;

de charges d'entretien du patrimoine non récupérables sur les locataires (dont vacants) pour 59 294 €. Impôts taxes et versements assimilés Ils sont composés : des taxes refacturables qui ont leur contrepartie en produits pour 484 179 € ;

de taxes foncières non refacturables pour 59 351 € ;

de la contribution économique territoriale (CET) pour 104 743 € ;

de TVA non récupérable pour 39 858 € ;

de contributions sur les revenus locatifs (CRL) pour 9 098 €. Autres achats et charges externes Conformément à la convention de délégation de gestion du 23 octobre 1997 et de ses avenants, la Société de Gestion SOFIDY perçoit une commission de gestion de 8% HT des produits locatifs HT, des droits d'entrée HT et des produits financiers nets. La charge constatée à ce titre s'établit au 30 juin 2020 à 700 493 €. En dehors de la commission de gestion perçue par la Société de Gestion ce poste est principalement constitué : d'honoraires divers (comprenant notamment les honoraires de relocation) pour 121 284 € ;

des honoraires d'expertises immobilières pour 107 030 € ;

des honoraires du dépositaire pour 26 545 € ;

des honoraires des Commissaires aux Comptes pour 17 318 € ;

de frais d'actes et de contentieux pour 57 419 € ;

de frais d'audit technique 58 936 € ;

de frais bancaires pour 84 059 € ;

de primes d'assurances pour 11 408 €. Résultat financier Au cours du semestre, les revenus des produits de participations (SCPI, OPCI) et des usufruits de parts de SCPI sont désormais classés en résultat financier. Ils étaient présentés en chiffres d'affaires auparavant. Ainsi, l es produits financiers s'élèvent à 934 730 € et correspondent principalement aux produits de participations dans la société Vastned Retail N.V. pour 484 500 €, les revenus des produits de participations (SCPI, OPCI) et des usufruits de parts de SCPI pour 342 994 € et des certificats de dépôts pour 75 506 €. Les charges financières s'élèvent à 1 161 246 € et correspondent principalement aux intérêts d'emprunts bancaires pour 1 155 981 €. Résultat exceptionnel Le résultat exceptionnel du semestre ressort à - 467 092 € et est constitué principalement par : une dotation nette aux provisions pour dépréciations d'actifs :

des dotations nettes aux provisions pour dépréciations de composants (travaux identifiés) et des mises au rebus liés à des travaux :

une indemnité versée par le vendeur d'un portefeuille acquis au 1 er semestre 2020 dans le cadre des négociations liées à la crise sanitaire du COVID-19 afin d'indemniser la nouvelle fragilité des locataires suite à cette crise :

semestre 2020 dans le cadre des négociations liées à la crise sanitaire du COVID-19 afin d'indemniser la nouvelle fragilité des locataires suite à cette crise : des indemnités perçues dans le cadre de procédures contentieuses avec des locataires :

d'autres éléments exceptionnels (boni / mali sur les rachats d'actions propres, conversion d'actions propres …) : Rapport financier semestriel au 30 juin 2020 614 198€ -24 648 € +150 000 € +14 679 € +15 243 € - 23 - Ventilation de l'impôt sur les bénéfices Résultat en euros comptable Base fiscale Impôt dû Résultat net avant impôt Courant - exonéré / soumis à obligation de distribution de 95% 2 225 517 - - 2 225 517 - non exonéré 279 632 360 156 28 169 251 463 Exceptionnel - exonéré / soumis à obligation de distribution de 60% 1 459 - - 1 459 - exonéré / soumis à obligation de distribution de 95% 145 368 - - 145 368 - non exonéré 278 278 78 200 SOUS - TOTAL 2 652 256 360 435 28 247 2 624 009 TOTAL 2 652 256 360 435 28 247 2 624 009 Rapport financier semestriel au 30 juin 2020 - 24 - 4 - Engagements hors bilan et autres informations Engagements d'acquisitions/cessions Au 30 juin 2020, la société est engagée (engagement ferme et promesse signée) dans plusieurs nouvelles opérations pour un montant total de 58 M€ en vue d'acquérir plusieurs portefeuilles de commerces majoritairement parisiens, ainsi qu'un actif immobilier très bien placé à Paris (15e) actuellement occupé en bureaux en rez-de-chaussée/rez-de-jardin et offrant un potentiel d'évolution locative ou de reconversion. Au 30 juin 2020, la Société est par ailleurs engagée sur la cession des actifs suivants: un magasin de périphérie situé à Fleury-les-Aubrais (45) pour un prix net vendeur de 3,9 M€, une surface d'habitation située à Paris (12 e ) (actif non stratégique du portefeuille « Lutèce 2 » acquis en octobre 2019) pour un prix net vendeur de 584 K€, et un commerce vacant situé à Marseille (13) pour un prix net vendeur de 240 K€.

Garanties et hypothèques Selon les termes des contrats de prêt conclus avec la BECM (Groupe Crédit Mutuel), BNP Paribas, le Crédit Agricole Ile de France, le Crédit du Nord, le Crédit Foncier de France, la Société Générale, OSEO, BPI France et HSBC, il a été consenti des sûretés réelles (hypothèque ou privilège de prêteur de deniers) sur les biens financés. Au 30 juin 2020, seuls l'actif situé avenue Denis Cordonnier à Douai (59) et les 47 boutiques acquises au premier semestre 2020 ne sont grevés d'aucune hypothèque ou privilège de prêteur de deniers. Selon les termes d'un contrat conclu avec la banque Palatine, 738 parts de la SCPI EFIMMO1, 1 294 parts de la SCPI SOFIPIERRE, 3 773 parts de la SCPI IMMORENTE, 1 465 parts de la SCPI BUROBOUTIC, 1 200 parts de la SCPI FONCIA PIERRE RENDEMENT et 2 530 parts de la SCPI NOVAPIERRE ont été nanties. Instruments financiers dérivés SELECTIRENTE couvre une partie de sa dette bancaire à taux variable par des contrats de swap parfaitement adossés à des emprunts et présentant les caractéristiques suivantes : Nominal Notionnel résiduel Durée Taux payé Taux reçu au 30/06/2020 830 000 € amortissable 83 000 € 15 ans du 17/10/06 au 17/10/21 4,00% Euribor 3 mois 1 200 000 € amortissable 120 000 € 15 ans du 25/10/06 au 25/10/21 4,07% Euribor 3 mois SELECTIRENTE a par ailleurs souscrit le 12 décembre 2007 un emprunt à taux variable d'un montant nominal de 1 500 000 €, amortissable sur 15 ans, intégrant une couverture propre. Le taux de l'emprunt (Euribor 3 mois + 0,685 %) est en effet contractuellement plafonné à 5,29 % (taux de départ) avec un plancher à 4,29 %. Autres engagements Dans le cadre de l'avenant à la convention de délégation de gestion entre la Société et SOFIDY signé le 2 août 2006, la Société s'est engagée à verser une indemnité en cas de résiliation à son initiative dont le montant est dégressif dans le temps. Au 30 juin 2020, cet engagement correspond à 33 % du montant d'une année de commissions d'investissement et 66 % d'une année de commissions de gestion. Etat des dettes et créances avec les parties liées Suivant l'article C. com. L 233-18, aucune entreprise n'étant incluse par intégration globale dans un même ensemble consolidable que SELECTIRENTE, il n'y a par conséquent aucune entreprise liée. Néanmoins, SOFIDY, Société de Gestion de la foncière peut être considéré comme une partie liée. A titre d'information, les dettes et créances avec les parties liées au 30 juin 2020 se présentent comme suit : dette de 174 350 € HT à l'égard de la Société de Gestion au titre de la commission de gestion,

dette de 1 544 781 € HT à l'égard de la Société de Gestion au titre de la commission d'investissement. Rapport financier semestriel au 30 juin 2020 - 25 - III- Déclaration des personnes physiques responsables J'atteste, à ma connaissance, que les comptes complets pour le semestre écoulé sont établis conformément aux normes comptables applicables et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de la société, et que le rapport semestriel d'activité figurant en page 3 présente un tableau fidèle des événements importants survenus pendant les six premiers mois de l'exercice, de leur incidence sur les comptes, des principales transactions entre parties liées ainsi qu'une description des principaux risques et des principales incertitudes pour les six mois restants de l'exercice. Jérôme GRUMLER Président du Directoire de SELECTIRENTE Rapport financier semestriel au 30 juin 2020 - 26 - IV- Rapport du Commissaire aux comptes Rapport du commissaire aux comptes sur l'information financière semestrielle Période du 1erjanvier au 30 juin 2020 Aux actionnaires, En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale et en application de l'article L. 451-1-2 III du Code monétaire et financier, nous avons procédé à : l'examen limité des comptes semestriels de la société SELECTIRENTE, relatifs à la période du 1er janvier au 30 juin 2020 tels qu'ils sont joints au présent rapport ;

la vérification des informations données dans le rapport financier semestriel. Ces comptes semestriels ont été établis sous la responsabilité du directoire le 23 juillet 2020 sur la base des éléments disponibles à cette date dans un contexte évolutif de crise liée au COVID-19 et des difficultés à appréhender ses incidences et les perspectives d'avenir. Il nous appartient, sur la base de notre examen limité, d'exprimer notre conclusion sur ces comptes. I - Conclusion sur les comptes Nous avons effectué notre examen limité selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Un examen limité consiste essentiellement à s'entretenir avec les membres de la direction en charge des aspects comptables et financiers et à mettre en œuvre des procédures analytiques. Ces travaux sont moins étendus que ceux requis pour un audit effectué selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. En conséquence, l'assurance que les comptes, pris dans leur ensemble, ne comportent pas d'anomalies significatives, obtenue dans le cadre d'un examen limité est une assurance modérée, moins élevée que celle obtenue dans le cadre d'un audit. Sur la base de notre examen limité, nous n'avons pas relevé d'anomalies significatives de nature à remettre en cause, au regard des règles et principes comptables français, la régularité et la sincérité des comptes semestriels et l'image fidèle qu'ils donnent du patrimoine et de la situation financière à la fin du semestre ainsi que du résultat des opérations du semestre écoulé. II - Vérification spécifique Nous avons également procédé à la vérification des informations données dans le rapport financier semestriel établi le 23 juillet 2020 commentant les comptes semestriels sur lesquels a porté notre examen limité. Nous n'avons pas d'observation à formuler sur leur sincérité et leur concordance avec les comptes semestriels. Fait à Paris, le 14 septembre 2020 Le commissaire aux comptes RSM Paris Société de Commissariat aux Comptes Membre de la Compagnie Régionale de Paris X Martine LECONTE Associée Rapport financier semestriel au 30 juin 2020 - 27 - Attachments Original document

