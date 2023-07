Selective Insurance Group, Inc. est une société holding qui possède et exploite des filiales d'assurance dommages qui vendent des produits et des services aux États-Unis. Ses segments comprennent Standard Commercial Lines, Standard Personal Lines, E&S Lines et Investments. Le segment Standard Commercial Lines, qui consiste en des produits et services d'assurance IARD fournis sur le marché standard aux entreprises commerciales, aux entreprises, aux organisations à but non lucratif et aux agences gouvernementales. Le segment Standard Personal Lines, qui comprend les produits et services d'assurance, y compris la couverture d'assurance contre les inondations vendue par le biais du programme Write Your Own (WYO) du National Flood Insurance Program (NFIP). Le segment E&S Lines, qui consiste en des produits et services d'assurance fournis aux clients qui ne sont pas en mesure d'obtenir une couverture sur le marché standard. Le segment Investissement investit les primes d'assurance, ainsi que les montants générés par ses stratégies de gestion du capital.