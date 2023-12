Self Storage Group ASA (SSG) est une société norvégienne qui loue des unités de self-stockage à des particuliers et à des entreprises. La société est un fournisseur de services de self-stockage avec des installations en Norvège, en Suède et au Danemark. Elle opère sous deux marques distinctes : OK Minilager et City Self-Storage. Le groupe propose des services de self-stockage dans tous les pays scandinaves, en se concentrant principalement sur les grandes villes par le biais de City Self-Storage, et une présence nationale en Norvège par le biais d'OK Minilager. Toutes les installations de City Self-Storage sont climatisées, tandis qu'OK Minilager propose des installations de stockage climatisées et en conteneurs. Le groupe Self Storage exploite un total de 128 installations.

Secteur Développement et opérations immobilières