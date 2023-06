SELINA HOSPITALITY PLC : EF Hutton persiste à l'achat

Selina Hospitality PLC est une société d'hôtellerie expérientielle et de style de vie qui cible les voyageurs du millénaire et de la génération Z. La société conçoit et exploite des hôtels de destination, où les voyageurs peuvent séjourner, travailler à distance, explorer et s'immerger de manière authentique dans un environnement qui embrasse et reflète la culture locale, et où les résidents et les voyageurs peuvent s'engager et profiter de la nourriture et des boissons sur place, du bien-être et d'autres expériences sociales. Il est conçu sur mesure pour les voyageurs nomades, offrant aux clients une infrastructure globale pour voyager et travailler à l'étranger. Les propriétés de la société sont conçues en partenariat avec des artistes, des créateurs et des personnalités locales, donnant vie à des bâtiments existants dans des endroits du monde entier, des villes urbaines aux plages et jungles reculées. Son portefeuille comprend plus de 118 propriétés ouvertes ou décrochées à travers 24 pays et six continents. Grâce à son application, les clients peuvent réserver des chambres, mais aussi entrer en contact et interagir avec des clients sur le même site.