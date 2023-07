Sellwin Traders Ltd est une société basée en Inde. L'objectif de la société est d'exercer une activité de négociant, d'exportateur, d'agent, de représentant, de marchand, de producteur, de stockiste, d'importateur ou de distributeur de produits industriels, commerciaux, agricoles, scientifiques, ménagers, domestiques, agricoles et forestiers, de biens, d'usines, de machines, d'équipements, d'appareils, de gadgets, d'appareils électroménagers, d'accessoires et de pièces détachées. Elle est également impliquée dans d'autres marchandises, telles que le thé, le café, le jute et les articles en jute, les textiles, le coton, le fil, la laine et les articles en laine, l'artisanat, les objets d'art, les bijoux, les ornements, l'acier, le plastique, le caoutchouc, les produits chimiques, les minéraux, les articles électroniques, musicaux et sportifs, les tissus, les robes, les vêtements, les véhicules de transport, les produits alimentaires, les stocks vivants, les livres, les matériels de lecture et d'éducation, le papier, et les produits en papier.

Secteur Services immobiliers