Semac Consultants Limited, anciennement Revathi Equipment Limited, est une société basée en Inde qui fabrique et vend des appareils de forage et des pièces détachées. La société opère dans deux secteurs : la fabrication d'équipements et les services d'ingénierie, de construction et de conception. Elle commercialise des foreuses de trous de mine (rotatives et DTH, à moteur diesel/électrique) pour les applications minières, des foreuses sans vérin pour les applications de construction et minières, des foreuses de puits d'eau (jusqu'à 1000 mètres de profondeur et au-delà), des unités d'hydro-fracturation et des foreuses d'exploration (jusqu'à 1300 mètres de profondeur). Ses foreuses sont utilisées dans les mines de charbon, de cuivre, d'or, de fer, de zinc, de phosphate, de bauxite, de lignite et de calcaire. La société propose des contrats de maintenance et de réparation, ce qui lui permet d'externaliser la maintenance de tous ses équipements de forage. Elle fournit des pièces de rechange par l'intermédiaire d'un réseau de concessionnaires et de fournitures directes. Elle offre des services après-vente, qui comprennent la surveillance basée sur l'état et la réhabilitation à mi-vie.

Secteur Véhicules et machines lourdes