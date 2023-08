Sembcorp Industries Ltd est un fournisseur de solutions énergétiques et urbaines basé à Singapour. La société fournit des solutions qui soutiennent la transition énergétique et le développement durable. Son secteur des énergies renouvelables est engagé dans la fourniture d'électricité à partir de ressources solaires et éoliennes, le stockage d'énergie, le commerce de certificats d'attributs énergétiques et la fourniture de services de système qui soutiennent l'intégration des énergies renouvelables dans le réseau. Il comprend également le développement et la fourniture d'installations, l'exploitation et la maintenance d'actifs solaires, éoliens et de stockage d'énergie. Le segment des solutions urbaines intégrées soutient le développement durable grâce à sa gamme de solutions pour l'urbanisme, l'eau, les déchets et la valorisation des déchets. Il comprend également des solutions de décarbonisation telles que des projets de capture, d'utilisation et de stockage du carbone (CCUS). Le secteur de l'énergie conventionnelle comprend la vente de molécules d'énergie, notamment de gaz naturel, de vapeur et d'électricité à partir de divers combustibles fossiles, tels que le gaz naturel et le charbon.

Secteur Services multiples aux collectivités