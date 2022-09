Explicatif - Les restrictions imposées par Biden sur les puces destinées à la Chine font partie d'un effort plus large

La nouvelle de la lettre adressée à Nvidia, et d'une lettre similaire adressée à son rival AMD, fait suite à l'annonce faite en août par le département du commerce de restreindre les exportations de matériaux et de logiciels utilisés pour fabriquer les puces de nouvelle génération, ainsi qu'à un rapport récent de Reuters sur d'autres actions envisagées qui rendraient beaucoup plus difficile la concurrence mondiale du secteur chinois des semi-conducteurs.

L'avis américain aux fabricants de puces pourrait paralyser la capacité des entreprises chinoises à effectuer des travaux avancés comme la reconnaissance d'images et entraver les activités de Nvidia dans le pays.

Bien qu'un porte-parole du département du commerce n'ait pas apporté beaucoup de lumière sur les lettres dans une déclaration, il a suggéré que cela faisait partie d'un effort plus large visant la Chine : "Bien que nous ne soyons pas en mesure de présenter des changements de politique spécifiques à l'heure actuelle, nous adoptons une approche globale pour mettre en œuvre les actions supplémentaires nécessaires liées aux technologies, aux utilisations finales et aux utilisateurs finaux afin de protéger les intérêts de la sécurité nationale et de la politique étrangère des États-Unis."

Comme par le passé, l'agence a déclaré vouloir empêcher l'accès de la Chine aux technologies qui pourraient être utilisées "pour alimenter ses efforts de modernisation militaire."

Dans le même temps, la secrétaire d'État au commerce, Gina Raimondo, a déclaré que l'agence "poursuit des stratégies telles que le 'nearshoring' et le 'friendshoring', afin que des partenaires partageant les mêmes idées soient intégrés dans nos chaînes d'approvisionnement [...]. Alors que nous reconstruisons nos chaînes d'approvisionnement, nous ne pouvons pas être dépendants de pays étrangers qui ne partagent pas nos valeurs pour nos composants critiques de puces."

Dans une démarche interprétée comme visant la Chine, le ministère a adopté en août de nouveaux contrôles à l'exportation sur les technologies qui soutiennent la production de semi-conducteurs avancés et de moteurs à turbine à gaz qui, selon les États-Unis, sont essentiels à leur sécurité nationale.

Les contrôles portent notamment sur l'ECAD, une catégorie d'outils logiciels utilisés pour valider les circuits intégrés ou les cartes de circuits imprimés "qui peuvent faire progresser de nombreuses applications commerciales ainsi que militaires, y compris les satellites de défense et de communication", a déclaré le département à l'époque.

Peu après, M. Biden a signé un projet de loi visant à stimuler la concurrence des États-Unis avec les efforts scientifiques et technologiques de la Chine en subventionnant la fabrication de puces américaines et en augmentant le financement de la recherche. La loi vise à "réduire la dépendance à l'égard d'une production étrangère vulnérable ou trop concentrée, tant pour la microélectronique de pointe que pour la microélectronique mature."

Les États-Unis envisagent également de limiter les expéditions d'équipements américains de fabrication de puces vers les fabricants de puces mémoire en Chine, y compris Yangtze Memory Technologies Co Ltd (YMTC), ont déclaré à Reuters quatre personnes connaissant bien le dossier, dans le cadre de la tentative d'arrêter les avancées du secteur chinois des semi-conducteurs.

La répression, si elle est approuvée, consisterait à interdire l'expédition d'équipements américains de fabrication de puces vers des usines en Chine qui fabriquent des puces NAND avancées.

Les tensions entre la Chine et les États-Unis au sujet du secteur technologique se sont aggravées sous le prédécesseur de Biden, Donald Trump, et se sont poursuivies depuis. Reuters a rapporté en juillet que l'administration de M. Biden envisageait également d'imposer des restrictions sur les expéditions vers la Chine d'outils destinés à fabriquer des puces logiques avancées, cherchant ainsi à paralyser le plus grand fabricant de puces chinois, SMIC.