La société chinoise SMIC enregistre un revenu record en 2021, stimulée par la pénurie mondiale de puces.

Les ventes pour l'année civile 2021 ont augmenté de 39% sur l'année pour atteindre un record de 5,4 milliards de dollars, propulsées par la demande mondiale, a déclaré la société dans un rapport financier annuel publié jeudi.

Les données de Refinitiv ont montré qu'il s'agissait de la plus forte croissance du chiffre d'affaires annuel de l'entreprise depuis 2010.

"La pénurie mondiale de puces et la forte demande de fabrication locale et indigène ont apporté à notre entreprise une opportunité rare", a déclaré Guo Guangli, le secrétaire du conseil d'administration, lors d'une conférence sur les résultats vendredi.

Le bénéfice d'exploitation de l'année a atteint 1,4 milliard de dollars, soit environ quatre fois plus qu'en 2020.

SMIC, qui fabrique des puces informatiques physiques selon les plans d'autres entreprises, ne détient qu'une petite part du secteur de la fabrication des puces, dominé par Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd.

Mais il s'agit de la fabrique la plus grande et la plus avancée de Chine continentale, en partie grâce au soutien du gouvernement, qui considère la fabrication de semi-conducteurs comme un élément clé des efforts visant à encourager une industrie des puces avancée et locale.

Les ventes ont grimpé en flèche en 2021 après une pénurie mondiale de puces qui a commencé fin 2020, faisant grimper les prix et entraînant un bond des commandes.

Cette année-là, l'entreprise dont le siège est situé dans le centre commercial de Shanghai a déclaré qu'elle construirait trois nouvelles fabs à Pékin, la capitale, ainsi que dans le sud de Shenzhen, et dans sa ville d'origine, pour un coût de plusieurs milliards de dollars chacune.

Lors de la conférence téléphonique sur les résultats, M. Guo a déclaré que SMIC prévoyait d'ouvrir l'usine de Shanghai au début de 2022 et ses usines de Pékin et de Shenzhen d'ici la fin de l'année.

L'entreprise poursuit son expansion malgré les sanctions américaines qui ont ébranlé ses plans pour se lancer dans la fabrication de puces haut de gamme.

À la fin de l'année 2020, Washington a inscrit SMIC sur la liste des entités du ministère du Commerce, craignant qu'elle ait des liens avec l'armée chinoise, ce qui oblige les fournisseurs basés aux États-Unis à obtenir des licences pour traiter avec l'entreprise. SMIC a nié avoir de tels liens.

Le fabricant néerlandais de machines de lithographie ASML Holding NV a déclaré qu'il n'avait pas encore reçu l'autorisation d'expédier à SMIC les machines de lithographie à ultraviolets extrêmes (EUV) nécessaires à la fabrication des puces les plus avancées.

Vendredi, les responsables de la société ont déclaré aux investisseurs que les commandes des fournisseurs de SMIC prenaient encore beaucoup de temps à être honorées en raison des restrictions.

La société a également connu des changements à la tête de l'entreprise au fur et à mesure de l'évolution des sanctions et de la pénurie.

En novembre, Chiang Shang-yi a démissionné de son poste de vice-président, environ un an après avoir rejoint la société, ainsi que trois membres du conseil d'administration.

Deux mois plus tôt, le président de la SMIC, Zhou Zixue, avait également démissionné, invoquant des raisons de santé.