La société chinoise SMIC va investir 8,87 milliards de dollars dans une nouvelle usine de puces à Shanghai.

La société chinoise Semiconductor Manufacturing International Corp. va investir 8,87 milliards de dollars dans la construction d'une usine de puces à Shanghai, a-t-elle annoncé vendredi, augmentant ainsi ses capacités dans un contexte de pénurie mondiale de puces, alors que Pékin cherche à renforcer l'indépendance du secteur.

L'expansion du plus grand fabricant de puces de Chine intervient alors que la pénurie secoue les industries de l'automobile et de l'électronique, suscitant de nouveaux plans de capacité par des entreprises comme Taiwan Semiconductor Manufacturing Corp Ltd et GlobalFoundries.

SMIC a déclaré qu'elle avait accepté de construire une ligne de production d'une capacité mensuelle de 100 000 plaquettes de 12 pouces dans la zone franche de Lingang, dans le district de Pudong, le centre des affaires de la Chine.

Le projet se concentrera sur la fonderie de circuits intégrés et les services technologiques sur les n?uds de processus de 28 nanomètres et plus, soutenu par une coentreprise détenue majoritairement par SMIC.

Le partenaire de la coentreprise est la Lingang FTZ, et la société a déclaré qu'elle chercherait d'autres investisseurs dans l'entreprise dont le capital social est de 5,5 milliards de dollars.

Les autres entreprises possédant des usines dans la zone sont Contemporary Amperex Technology Co Ltd et Tesla.

SMIC est en partie soutenue par le fonds chinois pour les puces électroniques, affilié à l'État.

Au cours de la dernière décennie, le gouvernement a injecté des milliards de dollars de ce fonds pour aider les fabricants de puces chinois à rattraper leurs rivaux mondiaux au Japon, en Corée et aux États-Unis, bien que la SMIC soit à la traîne.

L'inauguration de la nouvelle usine de SMIC fait suite à des plans d'expansion similaires mis en ?uvre ces derniers mois pour de nouvelles usines à Shenzhen et à Pékin.

L'entreprise figure également sur une liste noire du gouvernement américain qui lui refuse des équipements de fabrication avancés provenant de fournisseurs américains. Les États-Unis ont invoqué des problèmes de sécurité nationale et SMIC a nié avoir des liens avec l'armée chinoise.

Ces mesures ont perturbé les plans de l'entreprise visant à se lancer dans la fabrication de puces haut de gamme, mais ses résultats financiers ont été solides, la pénurie de puces ayant stimulé la demande. (Reportage de Josh Horwitz ; édition de Clarence Fernandez)