Les États-Unis ont approuvé 192 licences d'exportation pour des entreprises chinoises figurant sur la liste noire début 2022

Les 192 licences accordées l'ont été sur 242 demandes de licence décidées entre janvier et mars 2022, selon un graphique, et 115 de celles approuvées contenaient une technologie contrôlée. Dix-neuf, soit 8 % du nombre total de demandes, ont été refusées, et 31 ont été renvoyées sans suite.

Le représentant républicain Michael McCaul, président de la commission des affaires étrangères de la Chambre des représentants des États-Unis, a publié les chiffres des licences vendredi après avoir révélé lors d'une audience mardi que des licences d'une valeur de plus de 23 milliards de dollars avaient été approuvées pour des fournisseurs d'entreprises figurant sur la "liste des entités" du ministère américain du commerce au cours du premier trimestre 2022.

Dans une déclaration vendredi, McCaul a qualifié les approbations d'inacceptables. "Cette technologie américaine critique est destinée à la surveillance et aux efforts militaires du Parti communiste chinois", a-t-il déclaré.

Le Bureau de l'industrie et de la sécurité (BIS) du ministère du Commerce "doit et peut faire plus".

Le département du commerce a défendu ces décisions.

"Chaque licence reflétée dans ces données - qui concernent principalement des exportations de basse technologie ... et d'autres articles qui ne posent pas de problèmes de sécurité nationale importants ... a été soigneusement examinée", a déclaré l'agence dans un communiqué, expliquant que les décisions sont prises par les départements du commerce, de la défense, de l'État et de l'énergie.

Le BIS a également noté que les licences de certaines entreprises chinoises bien connues sont examinées dans le cadre de politiques établies par l'administration Trump qui ne comportent pas de présomptions de refus.

En outre, il a souligné que les exportateurs soumettent généralement des demandes de licence qui ont une plus grande probabilité d'être approuvées, que les licences sont généralement valables quatre ans et qu'un nombre important d'entre elles ne sont pas pleinement utilisées.

Entre novembre 2020 et avril 2021, les fournisseurs de la société chinoise Huawei ont obtenu 113 licences d'une valeur de 61 milliards de dollars, et 188 autres licences d'une valeur de près de 42 milliards de dollars ont été accordées à Semiconductor Manufacturing International Corp (SMIC), selon des données obtenues pour la première fois par Reuters et publiées par McCaul en octobre 2021.

La commission des affaires étrangères de la Chambre des représentants a donné son accord pour publier les dernières données cette semaine, mais McCaul n'a révélé que le chiffre de 23 milliards de dollars et non les détails sur le nombre de licences lors de l'audience de mardi sur la lutte contre l'agression chinoise.