Deux membres républicains de haut rang de la Chambre des représentants des États-Unis ont demandé vendredi à l'administration Biden de renforcer l'application des contrôles à l'exportation concernant l'envoi en Chine de puces informatiques de pointe et des outils nécessaires à leur fabrication.

Dans une lettre adressée au conseiller à la sécurité nationale Jake Sullivan, les représentants Michael McCaul et Mike Gallagher, respectivement présidents de la commission des affaires étrangères de la Chambre des représentants et d'une commission spéciale sur la Chine, ont déclaré que les nouvelles avancées réalisées par le principal fabricant chinois de puces électroniques montrent que l'ensemble des règles mises en place il y a un an doit être actualisé pour combler ce que les législateurs appellent les lacunes.

Cette lettre intervient après que Huawei Technologies a dévoilé un nouveau smartphone Mate 60 Pro contenant des puces avancées fabriquées par la société chinoise Semiconductor Manufacturing International Corp (SMIC), et ce malgré les sanctions américaines.

"Les règles du 7 octobre et les capacités croissantes de SMIC révèlent une bureaucratie stagnante et obscure qui ne comprend pas la politique industrielle de la Chine, qui ne comprend pas les objectifs militaires de la Chine et qui ne comprend pas du tout la technologie - et qui n'a pas la volonté d'agir", ont déclaré McCaul et Gallagher dans la lettre.

Les législateurs ont demandé à l'administration Biden de mettre à jour les règles et de prendre des mesures immédiates à l'encontre de Huawei et de SMIC. Ils ont également demandé à l'administration de couper l'accès des entreprises chinoises aux puissantes puces d'intelligence artificielle accessibles par l'intermédiaire de services d'informatique en nuage et de commencer à appliquer les propres règles de l'administration concernant l'imposition de restrictions aux entreprises chinoises qui ne permettent pas aux fonctionnaires américains de vérifier si les entreprises chinoises respectent les règles américaines en matière d'exportation.

Reuters a rapporté cette semaine que l'administration Biden avait prévenu la Chine qu'elle prévoyait d'actualiser ces règles. Les porte-parole du Conseil national de sécurité et du Bureau de l'industrie et de la sécurité, l'organe du ministère du commerce chargé du contrôle des exportations, n'ont pas répondu immédiatement à une demande de commentaire. (Reportage de Stephen Nellis à San Francisco, édition de Matthew Lewis)