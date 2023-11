Semler Scientific, Inc. fournit des solutions technologiques aux prestataires de soins de santé. La société développe, fabrique et commercialise des produits et des services qui aident ses clients à évaluer et à traiter les maladies chroniques. QuantaFlo, son produit d'analyse cardiaque et vasculaire, mesure le débit sanguin artériel dans les extrémités afin de faciliter le diagnostic de la maladie artérielle périphérique (MAP). QuantaFlo est un test de débit sanguin de quatre minutes réalisé en cabinet. Les prestataires de soins de santé peuvent utiliser les mesures du débit sanguin dans le cadre de leurs examens de l'état vasculaire d'un patient, y compris les évaluations des patients souffrant d'une maladie vasculaire. La société a conclu un accord de distribution pour les États-Unis, y compris Porto Rico, afin de distribuer Insulin Insights, une solution logicielle conçue pour fournir aux cliniciens des recommandations sur le dosage de l'insuline afin d'ajuster et de maintenir les niveaux de glucose chez les patients insulino-dépendants atteints de diabète de type 2. Ses clients pour QuantaFlo comprennent des régimes d'assurance, des groupes de médecins et autres.