Semper Paratus Acquisition Corporation (Semper Paratus) est une société de chèque en blanc. La société a été créée dans le but de procéder à une fusion, un échange d'actions, une acquisition d'actifs, un achat d'actions, une recapitalisation, une réorganisation ou un regroupement d'entreprises similaire avec une ou plusieurs entreprises ou entités. La Société n'a pas choisi de cible spécifique de regroupement d'entreprises et n'a pas, ni personne en son nom, entamé de discussions substantielles, directement ou indirectement, avec une quelconque cible de regroupement d'entreprises. Elle a l'intention de concentrer ses efforts pour rechercher une opportunité d'acquisition dans l'industrie du transport, de la chaîne d'approvisionnement et de la logistique. La société n'a pas commencé ses activités et n'a pas généré de revenus.

Secteur Sociétés holdings