Plus de 939 000 foyers et entreprises du Texas, du Kentucky et d'autres États étaient privés d'électricité mardi, les tempêtes ayant continué à frapper la région depuis le long week-end du Memorial Day, selon les météorologues et les données de PowerOutage.us.

Ce chiffre est en hausse par rapport aux 754 000 pannes survenues plus tôt dans la journée de mardi.

Les orages générateurs de tornades qui ont balayé les plaines du sud et les monts Ozark ont tué au moins 21 personnes dans quatre États américains au cours du long week-end du Memorial Day.

La compagnie d'électricité texane Oncor, une unité de la compagnie d'énergie californienne Sempra Energy, compte le plus grand nombre de pannes, avec plus de 591 000 clients privés d'électricité dans la région de Dallas-Fort Worth, selon PowerOutage.us.

Oncor a déclaré qu'elle "surveillait et répondait actuellement aux pannes causées par des orages produisant de gros grêlons et des rafales de vent atteignant 80 miles par heure (129 kilomètres par heure) dans la région de Dallas-Fort Worth et les zones environnantes".

Les orages continuant à frapper la région, Oncor a déclaré qu'elle n'était pas encore en mesure d'estimer les délais de rétablissement pour de nombreux clients.

Principales pannes par État :

Texas 800 000

Kentucky 66 000

Arkansas 38 000

Virginie occidentale 18 000

Missouri 17 000

Total des sorties 939 000