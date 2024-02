Sempra (ex Sempra Energy) est une société holding organisée autour de 3 pôles d'activités : - stockage, transmission et distribution de gaz naturel (54,5% du CA) ; - transmission et distribution d'électricité (33,1%) ; - développement et exploitation d'infrastructures énergétiques (12,4%) : centrales électriques, conduits gaziers, unités de stockage de gaz naturel et terminaux d'importation de gaz naturel liquéfié. La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (90,1%) et Mexique (9,9%).

Secteur Services multiples aux collectivités