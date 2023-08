Le principal groupe de pression des compagnies d'électricité américaines a choisi l'ancien secrétaire à l'énergie du président Donald Trump pour diriger l'organisation, qui sera une voix importante de l'industrie alors que l'administration du président Joe Biden s'efforce de réduire les émissions de gaz à effet de serre et d'électrifier les véhicules et d'autres industries.

L'Edison Electric Institute (EEI) a nommé Dan Brouillette au poste de président à compter du 1er janvier 2024. Il dirigera l'organisation alors que ses membres, qui sont des entreprises de services publics appartenant à des investisseurs, sont aux prises avec une série de réglementations sur les centrales électriques introduites par l'Agence de protection de l'environnement (EPA).

Il remplacera Tom Kuhn, un vétéran de longue date, au poste de président.

"Le succès de l'EEI et celui de ses entreprises membres dépendront de la solide expérience de Dans en matière de politique et de sa capacité à collaborer au-delà des clivages politiques", a déclaré Pedro Pizarro, qui préside le groupe professionnel et qui est également président de l'entreprise membre Edison International.

M. Brouillette est président de Sempra Infrastructure, une société détenue à 70 % par la société de gaz et d'électricité Sempra International, qui gère des projets d'infrastructure gazière et d'énergie propre à la frontière entre les États-Unis et le Mexique. Il a déclaré qu'il se réjouissait de diriger le groupe de pression à un "moment charnière" pour l'industrie.

Sempra est un acteur majeur du gaz naturel liquéfié (GNL), avec une participation majoritaire dans un terminal GNL existant en Louisiane, un projet de terminal au Texas et un projet au Mexique. Elle possède également la compagnie de gaz SoCalGas.

L'EEI a soulevé des questions concernant la proposition de règlement de l'EPA visant à réduire les émissions de carbone des centrales électriques, qui représentent près d'un tiers des émissions de CO2 aux États-Unis.

Ces règles contribueraient grandement à la réalisation de l'objectif de l'administration Biden, à savoir des émissions nettes nulles dans ce secteur d'ici 2035.

L'EEI a fait valoir que l'agence était allée trop loin en fixant des normes pour les centrales à gaz existantes, qui les obligeraient à se doter d'une technologie de capture et de séquestration du carbone ou à utiliser de l'hydrogène comme combustible. (Reportage de Valerie Volcovici ; rédaction d'Andy Sullivan et Grant McCool)