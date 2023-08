SEMrush Holdings, Inc. est une société de plateforme de gestion de la visibilité en ligne en mode SaaS (software-as-a-service). La société permet aux entreprises d'identifier et d'atteindre l'audience de leur contenu, dans le contexte et à travers les canaux. La plateforme de la société permet de collecter des points de données provenant de divers domaines, plateformes de médias sociaux, publicités en ligne et trafic web. Sa plateforme permet également aux clients de comprendre les tendances et de fournir des informations afin d'améliorer la visibilité en ligne, de générer du trafic vers les sites Web et les pages de médias sociaux, ainsi que vers les listes en ligne, de distribuer du contenu ciblé aux clients et de mesurer les campagnes de marketing numérique. Les produits logiciels de la société proposent une visibilité en ligne, notamment l'optimisation des moteurs de recherche (SEO), le marketing des moteurs de recherche (SEM), le contenu, la publicité, la recherche concurrentielle, la gestion des médias sociaux (SMM), les relations publiques numériques (PR) et la veille concurrentielle. La société propose des produits et des outils aux clients par le biais de plans d'abonnement mensuels ou annuels.

Secteur Logiciels