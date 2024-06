Semtech Corporation est un fournisseur de semi-conducteurs haute performance, de systèmes pour l'Internet des objets (IoT) et de services de connectivité en nuage. Les segments de la société comprennent Signal Integrity, Analog Mixed Signal and Wireless, IoT Systems et IoT Connected Services. Le segment Signal Integrity conçoit, développe, fabrique et commercialise un portefeuille de produits de communication de données et de transport vidéo optiques et en cuivre. Le segment Analog Mixed Signal and Wireless conçoit, développe, fabrique et commercialise des dispositifs de protection haute performance, appelés suppresseurs de tension transitoire, et des produits de détection spécialisés. Le segment IoT Systems conçoit, développe, exploite et commercialise un portefeuille de produits de solutions IoT qui permettent aux entreprises de connecter et de gérer leurs appareils, de collecter et d'analyser des données et d'améliorer la prise de décision. Le segment IoT Connected fournit des services qui comprennent la connectivité sans fil et des services basés sur le cloud pour que les clients puissent déployer, connecter et exploiter leurs applications finales.

Indices liés Russell 2000