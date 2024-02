Senao Networks a annoncé le lancement de la carte SX904 SmartNIC basée sur la conception de référence Intel NetSec Accelerator. Ce NIC de pointe, qui exploite la puissance de la technologie PCIe Gen4 et est alimenté par le processeur Intel XeonD, établit une norme sans précédent en matière d'informatique de réseau à haute performance. Senao présentera une démonstration du système sur le stand d'Intel lors du prochain MWC à Barcelone, du 26 au 29 février 2024.

En raison de l'évolution des réseaux en périphérie, les entreprises s'appuient de plus en plus sur une infrastructure en périphérie évolutive. Afin de répondre aux demandes de charges de travail, de faible latence, de traitement local des données et de sécurité robuste, le SX904 marque une avancée significative. La combinaison du processeur Intel XeonD, de la technologie PCIe Gen4, du double support 25G SFP28 et du support mémoire DDR4 ECC permet au SX904 d'atteindre des taux de transfert de données inégalés et une utilisation maximale de la bande passante, ce qui est idéal pour les architectures de serveurs modernes.

Il offre des performances accrues grâce au dernier processeur Intel Xeon D et au contrôleur Intel Ethernet E810 et prend en charge les derniers Intel Platform Firmware Resilience, BMC et TPM2.0. Le SX904 permet le déchargement transparent d'applications optimisées pour l'architecture Intel sans aucun changement, optimisant la transmission des performances sans effort dans un serveur basé sur Intel dans un facteur de forme de carte d'extension PCIe.