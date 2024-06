Senba Sensing Technology Co.,Ltd, anciennement Nanyang Senba Optical and Electronic Co.,Ltd, est une société basée en Chine qui se consacre principalement à la recherche et au développement, à la conception, à la fabrication et à la vente de capteurs. Les principaux produits de la société comprennent des capteurs infrarouges pyroélectriques, des capteurs de lumière visible, des photorésistances, des optocoupleurs linéaires, des capteurs pour le corps humain et d'autres produits. Ses produits sont principalement utilisés pour la fabrication de produits d'éclairage à diodes électroluminescentes (DEL), de produits de sécurité et de produits électroniques numériques. L'entreprise distribue principalement ses produits sur le marché national.

Secteur Equipements et pièces électroniques