Exclusif: GPA (Casino) envisage de scinder sa filiale colombienne Exito, selon des sources

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires SAO PAULO (Reuters) - Le groupe brésilien de distribution alimentaire GPA envisage de scinder sa filiale colombienne Exito par le biais d'une distribution d'actions à ses actionnaires, parmi lesquelles le français Casino, a-t-on appris de deux sources proches du dossier. L'opération, comparable à la scission récente d'une filiale brésilienne, Assai, s'inscrirait dans le cadre des efforts entrepris par Casino pour simplifier la structure de ses activités en Amérique latine, dans l'espoir que ce processus débouche sur une meilleure valorisation des actifs concernés. GPA possède près de 97% du capital d'Exito, cotée en Colombie et qui affiche une capitalisation boursière d'environ 1,2 milliard d'euros. Exito, qui emploie environ 35.000 personnes et exploite 515 supermarchés en Colombie, est également présente en Uruguay et en Argentine. La capitalisation de GPA avoisine quant à elle 1,75 milliard d'euros, ce qui suggère soit que le groupe brésilien vaut beaucoup moins que sa filiale colombienne, soit que la valorisation de cette dernière n'est pas correctement intégrée par les investisseurs. La scission d'Assai de GPA en mars avait eu pour effet une hausse immédiate de 10% de la capitalisation combinée des deux sociétés. La valeur boursière d'Assai est aujourd'hui plus de deux fois supérieure à celle de GPA. Interrogé par Reuters, GPA a déclaré qu'il "ne discute pas du sujet et reste engagé dans un investissement de long terme en Colombie". L'une des sources a expliqué que GPA et Casino privilégiaient la prudence dans ce dossier pour éviter de s'aliéner des actionnaires minoritaires présents au capital de GPA comme à celui d'Exito. (Version française Marc Angrand) par Tatiana Bautzer

