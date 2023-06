Sendas Distribuidora SA, également connue sous le nom d'Assai Atacadista, est une entreprise basée au Brésil, principalement active dans le secteur de la distribution alimentaire. Les activités de l'entreprise sont divisées en deux segments opérationnels : Cash & Carry et Vente au détail. Par le biais du segment Cash & Carry, la société propose des aliments, des articles de bazar et d'autres produits à des clients grossistes, dans des magasins en libre-service exploités au Brésil sous la marque Assai. Le segment Retail comprend l'exploitation d'hypermarchés, de supermarchés et de magasins de proximité sous les marques suivantes Exito, Carulla, Surtimaorista, Surtimax, Super Inter et Viva Malls en Colombie ; Devoto, Disco et Geant en Uruguay ; et Libertad, Mini Libertad et Paseo Libertad Malls en Argentine.

Secteur Vente au détail et distribution alimentaire