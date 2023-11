SenesTech, Inc. développe et commercialise une technologie mondiale de gestion des populations d'animaux nuisibles, en premier lieu les rats, par le biais du contrôle de la fertilité. Son produit ContraPest est un appât liquide contenant les ingrédients actifs 4-vinylcyclohexene diepoxide (VCD) et triptolide. ContraPest limite la reproduction des rats mâles et femelles dès le premier cycle de reproduction suivant la consommation. ContraPest est une formulation liquide très appétente qui réduit la fertilité des rats mâles et femelles. Sa technologie est efficace sur les espèces de rats et peut être appliquée à d'autres espèces de mammifères. ContraPest contient deux ingrédients actifs : VCD et triptolide. Le triptolide, dérivé de la vigne Tripterygium wilfordii, utilisée dans les médecines traditionnelles chinoises et dans d'autres suppléments en vente libre. Le triptolide affecte la capacité de reproduction des rats mâles et femelles. Le VCD est un produit chimique professionnel qui détruit sélectivement les follicules ovariens chez les rats.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale