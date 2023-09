(Alliance News) - Les actions à Londres devraient ouvrir en baisse ce mercredi, les investisseurs restant dans une attitude de risque face à la perspective de taux d'intérêt qui resteront élevés plus longtemps aux Etats-Unis.

"Les investisseurs continuent de s'interroger sur les implications d'une période prolongée de taux d'intérêt élevés et sur les répercussions économiques potentielles", a déclaré Stephen Innes, de SPI Asset Management, ajoutant que la possibilité imminente d'une fermeture du gouvernement américain n'arrangeait pas les choses.

La semaine dernière, la Réserve fédérale américaine a maintenu mercredi son taux d'intérêt de référence à son plus haut niveau depuis 22 ans, mais a indiqué qu'elle prévoyait encore une hausse avant la fin de l'année et moins de réductions que prévu l'année prochaine.

Lundi, l'agence de notation Moody's a averti qu'une fermeture du gouvernement américain ce week-end, sur fond d'impasse politique au Congrès, aurait des conséquences négatives sur la note de crédit de premier rang du pays.

Au Royaume-Uni, Flutter Entertainment a annoncé l'acquisition d'une participation initiale de 51 % dans l'opérateur serbe de paris sportifs et de jeux MaxBet, et Land Securities a déclaré que la demande des clients pour ses bureaux à Londres était restée forte depuis la fin du mois de mars.

Voici ce qu'il faut savoir à l'ouverture du marché londonien :

----------

MARCHÉS

----------

FTSE 100 : en baisse de 6,92 points, soit 0,1%, à 7618,80

----------

Hang Seng : en hausse de 0,8 % à 17 602,75

Nikkei 225 : clôture en hausse de 0,2% à 32 371,90

S&P/ASX 200 : clôture en baisse de 0,1% à 7 030,30

----------

DJIA : clôture en baisse de 388,00 points, 1,1%, à 33 618,88

S&P 500 : clôture en baisse de 1,5% à 4 273,53

Nasdaq Composite : clôture en baisse de 1,6% à 13 063,61

----------

EUR : baisse à 1,0564 USD (1,0576 USD)

GBP : baisse à 1,2146 USD (1,2163 USD)

USD : plus haut à 149,13 JPY (148,91 JPY)

Or : baisse à 1 896,49 USD l'once (1 903,23 USD)

(Brent : en hausse à 93,16 USD le baril (92,37 USD)

(changements depuis la dernière clôture des marchés boursiers à Londres)

----------

ECONOMIE

----------

Les événements économiques clés de mercredi sont encore à venir :

UE Réunion non monétaire du Conseil des gouverneurs de la BCE

10:00 CEST Développements monétaires de l'UE

11:00 IST Ventes au détail en Irlande

09:30 BST Statistiques d'émission de capitaux au Royaume-Uni

07:00 EDT Enquête hebdomadaire sur les demandes de prêts hypothécaires de l'US MBA

----------

Le directeur de la Chambre de commerce britannique en Allemagne a déclaré que malgré le Brexit, les entreprises britanniques et allemandes sont actuellement prudemment optimistes quant à l'avenir du commerce bilatéral. "Le Brexit aurait pu être une catastrophe", a déclaré Michael Schmidt, président de la BCCG, dans un communiqué publié mercredi. "Nous sommes heureux que les relations de confiance de longue date entre nos pays et le pragmatisme britannique aient rendu possible à nouveau de bonnes affaires mutuelles", a-t-il ajouté. Il a notamment salué le rôle de l'actuel premier ministre britannique. "Ce qui a été crucial, c'est que le Premier ministre britannique Rishi Sunak a trouvé des solutions largement pragmatiques avec l'UE", a-t-il affirmé.

----------

Le gouvernement britannique retarderait la mise en place de nouvelles lois environnementales qui obligeraient les promoteurs à améliorer les paysages et les habitats naturels. Une source gouvernementale a déclaré à la BBC que le gain net de biodiversité, qui devait devenir un aspect obligatoire du système de planification en Angleterre, ne sera pas introduit cette année. Le Wildlife Trusts a déclaré à la BBC que ce retard était "un nouveau coup de massue pour l'avenir" et le UK Green Building Council a déclaré que tout retard "nuirait aux entreprises et au développement écologiques". Les nouvelles règles qui stipulent que les développements doivent aboutir à un BNG de 10 % devaient entrer en vigueur en novembre.

----------

CHANGEMENTS DANS L'ÉVALUATION DES COURTIERS

----------

Berenberg réinitialise Relx avec 'achat' - objectif de prix 3 270 pence

----------

Jefferies ramène Derwent London à 'hold' (acheter) - objectif de cours 1.913 (3.399) pence

----------

Jefferies ramène Great Portland à 'hold' (acheter) - objectif de cours 387 (706) pence

----------

ENTREPRISES - FTSE 100

----------

Flutter Entertainment a annoncé l'acquisition d'une participation initiale de 51% dans MaxBet, un opérateur serbe omni-canal de paris sportifs et de jeux, pour 141 millions d'euros. Le propriétaire de Betfair et Paddy Power aura la possibilité d'acquérir les 49 % restants en 2029. "MaxBet fournira à Flutter une plateforme lui permettant d'accéder à des marchés en forte croissance grâce à une marque de premier plan. Cela crée également une opportunité d'accélérer la croissance et d'offrir une position de médaille d'or à Flutter grâce à l'expansion dans la région des Balkans en tirant parti des avantages de Flutter Edge", a déclaré la société.

----------

Le promoteur immobilier commercial Land Securities a déclaré que la demande des clients pour ses espaces de bureaux à Londres est restée forte depuis la fin du mois de mars. En conséquence, au cours des cinq premiers mois de son exercice financier, le taux d'occupation de son portefeuille du centre de Londres a augmenté de 100 points de base pour atteindre 96,9 %. Les loyers continuant d'augmenter et l'ensemble de son parc de bureaux à Victoria étant occupé à 100 %, la société s'est maintenant engagée à commencer la construction de Thirty High. Il devrait être achevé au cours de l'été 2025, le coût de développement de la rénovation étant estimé à 400 millions de livres sterling.

----------

ENTREPRISES - FTSE 250

----------

Le fabricant de composants et de systèmes Senior a annoncé que sa division Aerospace a obtenu une extension de contrat de 12 ans avec le fabricant de moteurs à réaction Rolls-Royce pour la fourniture de structures et de composants usinés de précision. La prolongation du contrat commence en janvier 2026 et la fabrication est effectuée sur le site de Senior Aerospace à Ketema, près de San Diego, aux États-Unis.

----------

L'assureur spécialisé Hiscox a annoncé qu'il avait accepté de vendre DirectAsia, ses activités commerciales à Singapour et en Thaïlande, principalement dans le domaine de l'assurance automobile. L'entreprise est vendue à Ignite Thailand Holdings Limited, la société mère du groupe Roojai, un investisseur spécialisé dans les start-ups de services financiers. La transaction est soumise aux conditions habituelles et aux approbations réglementaires et devrait être finalisée d'ici la fin de l'année 2023.

----------

JPMorgan Global Growth & Income a déclaré que l'exercice clos le 30 juin a été "une nouvelle fois difficile" pour les investisseurs dans un contexte d'inflation obstinément élevée et de hausse des taux d'intérêt, mais a néanmoins surpassé son indice de référence au cours de la période. La société a réalisé un rendement total de 19,1 % sur la base de la valeur nette d'inventaire, surpassant son indice de référence, le MSCI All Countries World Index en livres sterling, qui a réalisé un rendement de 11,3 %. JPMorgan Global a déclaré que les moteurs de cette performance étaient largement répandus dans de nombreux secteurs et actions. Au 30 juin, la valeur liquidative par action de la société s'élevait à 458,9 pence, contre 403,1 pence à la même date l'année précédente.

----------

AUTRES SOCIÉTÉS

----------

Old Mutual a déclaré avoir réalisé une "bonne performance" au cours du premier semestre 2023, avec une hausse des bénéfices et des revenus, grâce à l'augmentation de la valeur des nouvelles affaires, à des entrées brutes robustes et à des primes d'assurance élevées. La société de services financiers anglo-sud-africaine a déclaré que le bénéfice avant impôt avait augmenté de 75 % pour atteindre 8,27 milliards de ZAR au cours des six mois qui se sont terminés le 30 juin, contre 4,72 milliards de ZAR un an plus tôt. Les recettes d'assurance ont augmenté de 8,5 %, passant de 30,65 milliards ZAR à 33,27 milliards ZAR, les primes brutes émises ayant progressé de 16 %, passant de 10,89 milliards ZAR à 12,59 milliards ZAR. Les revenus non liés à l'assurance ont augmenté de 9,2 %, passant de 7,58 milliards ZAR à 8,28 milliards ZAR. La société a déclaré que la valeur des nouvelles affaires a augmenté de 32 %, passant de 708 millions ZAR à 937 millions ZAR, en raison de fortes ventes de rentes garanties et d'une évolution vers des produits à plus forte marge dans les secteurs des finances personnelles et de la gestion de patrimoine. Cependant, les sorties nettes de fonds des clients de 7,25 milliards ZAR ont été plus importantes que celles de la période précédente, en raison de sorties importantes dans les secteurs Personal Finance et Wealth Management, et Old Mutual Investments.

----------

Pantheon Infrastructure a déclaré une valeur d'actif net par action de 101,0 pence au 30 juin, en hausse par rapport à 98,9 pence au 31 décembre, ce qui représente un rendement total de la valeur d'actif net de 3,1 % depuis la fin de 2022. Pantheon a également déclaré un dividende intérimaire de 2 pence pour le semestre clos le 30 juin. En ce qui concerne l'avenir, la société a déclaré que le marché des investissements dans les infrastructures reste "compétitif" et a ajouté que la collecte de fonds sur les marchés privés a été "difficile jusqu'à présent". Néanmoins, Pantheon a déclaré qu'elle restait "optimiste" quant aux futures opportunités d'investissement et au potentiel de création de valeur.

----------

Gresham House Energy Storage Fund, qui investit dans des systèmes de stockage d'énergie par batterie à l'échelle des services publics, a déclaré une valeur nette d'inventaire par action de 146,66 pence au 30 juin, en baisse par rapport à 155,51 pence au 31 décembre, mais en hausse par rapport à 145,11 pence à la même période de l'année précédente. Le rendement total de la valeur nette d'inventaire de la société a été négatif de 3,5 % au cours du premier semestre 2023. Gresham a déclaré que ses récentes transactions plus faibles étaient dues à une faible volatilité des prix en raison d'une demande plus faible dans un contexte de factures d'énergie plus élevées, et à la faible utilisation actuelle des batteries par National Grid ESO. Le gestionnaire du fonds, Ben Guest, a déclaré : "Avec les problèmes du système National Grid qui devraient être résolus à relativement court terme, et la nouvelle capacité qui entre en service, nous ne doutons pas qu'à l'aube de 2024, les opportunités de rendement à long terme de GRID restent plus fortes que jamais."

----------

Par Heather Rydings, journaliste économique senior d'Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.