La société d'ingénierie, qui fournit des équipements aux avionneurs, dont Boeing, et au fabricant d'équipements lourds Caterpillar, a déclaré que son bénéfice avant impôts pour le semestre clos le 30 juin était de 11,1 millions de livres (13,52 millions de dollars), contre 22,3 millions de livres un an plus tôt.

(1 $ = 0,8212 livre)