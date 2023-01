Le FTSE 100 à la traîne alors que les autres indices progressent

(Alliance News) - Les cours des actions à Londres ont ouvert en demi-teinte mardi, avec une sous-performance du FTSE 100, alors qu'un panorama plus positif prévalait ailleurs.

L'indice FTSE 100 a ouvert en baisse de 37,70 points, 0,5%, à 7 747,28. Le FTSE 250 était en hausse de 31,45 points, 0,2%, à 19 833,14, et l'AIM All-Share était en hausse de 2,51 points, 0,3%, à 861,59.

Le Cboe UK 100 était en baisse de 0,6 % à 861,59, le Cboe UK 250 était en hausse de 0,4 % à 17 341,81, et le Cboe Small Companies était en légère baisse à 13988,99

"Un vent d'optimisme continue de souffler sur les marchés financiers, avec des indices en Europe et en Asie en hausse après que les actions de Wall street aient navigué à vive allure. Les investisseurs regardent à travers les nuages de tempête qui planent sur l'économie mondiale en espérant que l'averse ne noiera pas complètement la croissance", a déclaré Susannah Streeter de Hargreaves Lansdown.

Dans les données locales, les emprunts du secteur public britannique - à l'exclusion des banques du secteur public - au cours du dernier mois de 2022 ont atteint leur chiffre le plus élevé en décembre depuis le début des enregistrements mensuels en 1993, selon l'ONS.

Les emprunts ont atteint 27,4 millions de GBP, soit 16,7 milliards de GBP de plus que l'année précédente, et 9,8 milliards de GBP de plus que les dernières prévisions officielles de l'Office for Budget Responsibility.

Cette augmentation est en grande partie due à une forte hausse des dépenses pour les régimes d'aide à l'énergie, ainsi qu'à une augmentation des intérêts de la dette.

"C'est le troisième mois consécutif où les emprunts dépassent les prévisions et, face à la détérioration du déficit, le gouvernement n'aura aucune marge de manœuvre pour des cadeaux fiscaux rapides dans le budget de mars et il est probable que les dépenses seront maintenues à un niveau très élevé", a déclaré M. Streeter de HL.

Dans les actions européennes tôt mardi, l'indice CAC 40 à Paris était en hausse de 0,3%, tandis que le DAX 40 à Francfort était en hausse de 0,1%.

La confiance des consommateurs en Allemagne s'est améliorée au début de l'année 2023 pour le quatrième mois consécutif, selon la dernière enquête Growth for Knowledge.

GfK prévoit une lecture de moins 33,9 points pour son tracker du sentiment des consommateurs en février, en hausse de 3,7 points par rapport à un chiffre révisé de moins 37,6 en janvier.

L'amélioration des perspectives est principalement due à la baisse des prix de l'énergie, notamment de l'essence et du mazout, a noté GfK.

"Il s'agit d'un autre signe positif pour les entreprises qui craignent les effets de la hausse bien annoncée des taux d'intérêt, indiquant que les consommateurs font preuve de résilience, mais qu'ils sont encore susceptibles de rester prudents", a noté M. Streeter de HL.

Autre nouvelle positive, le taux de détérioration du secteur privé le plus important d'Europe a diminué en janvier.

L'indice composite flash des directeurs d'achat de BME Allemagne a augmenté à 49,7 en janvier, contre 49,0 en décembre. En restant sous la barre des 50,0 sans changement, il montre que le secteur reste en contraction, mais que le rythme du déclin a ralenti.

Le PMI des services a renoué avec la croissance à 50,4 points, sup par rapport à 49,7, compensant le PMI manufacturier qui a chuté à 47,0 par rapport à 47,1.

Sur le marché des changes, le dollar était légèrement plus faible tôt mardi.

La livre sterling était cotée à 1,2398 USD, soit une hausse par rapport à 1,2368 USD à la clôture des marchés boursiers de Londres lundi. L'euro s'est négocié à 1,0884 USD, en hausse par rapport à 1,0870 USD. Contre le yen, le dollar était coté à 130,00 JPY, en baisse par rapport à 130,62 JPY.

Dans le FTSE 100, Associated British Foods a perdu 1,1 % dans les premiers échanges.

AB Foods a déclaré que sa chaîne de magasins Primark a bénéficié d'une "très bonne période de Noël", ce qui a permis de contrer le malaise des consommateurs au Royaume-Uni et ailleurs. Cependant, elle a déclaré que les choses pourraient tourner au vinaigre car les conditions économiques difficiles pourraient "peser sur les dépenses des consommateurs dans les mois à venir".

Au cours des 16 semaines au 7 janvier, le chiffre d'affaires du groupe a bondi de 20 %, passant de 5,57 milliards de livres sterling à 6,70 milliards de livres sterling, la vigueur du dollar ayant stimulé les ventes libellées en dollars en termes de livres sterling. À taux de change constant, la croissance a été légèrement plus faible, à 16 %.

Par unité, le chiffre d'affaires de l'épicerie a augmenté de 14 % et celui de l'agriculture de 19 %. Dans les secteurs du sucre et des ingrédients, il a augmenté de 31 % et 36 %, respectivement. Dans l'ensemble de son sous-groupe Alimentation, le chiffre d'affaires a augmenté de 23 % pour atteindre 3,55 milliards de GBP.

Dans la division Retail, le revenu a augmenté de 18 % pour atteindre 3,15 milliards GBP, contre 2,67 milliards GBP un an plus tôt. Les ventes au cours de la semaine précédant le jour de Noël "ont atteint un nouveau record", a déclaré AB Foods.

Dans l'ensemble, AB Foods a déclaré que ses prévisions pour les résultats annuels du groupe restent inchangées. Elle s'attend à une croissance "significative" des ventes, le bénéfice d'exploitation ajusté et le bénéfice par action ajusté devant être inférieurs à ceux de l'exercice précédent.

"Dans l'ensemble, il y a un élément de bonne surprise dans ces chiffres. Le groupe a été en mesure de tirer différents leviers au fur et à mesure qu'il naviguait dans des conditions changeantes, et cette diversification continue de porter ses fruits avec Primark qui revient maintenant à la forme", a déclaré Richard Hunter d'Interactive Investor.

"Toutefois, cela n'a pas suffi à réparer les dégâts de la dernière période financière, qui comprenait un avertissement sur les bénéfices... Bien que la mise à jour puisse susciter quelques mises à niveau, le consensus actuel du marché reste en attente jusqu'à ce que l'on puisse démontrer que le nouveau cours est durable."

La chute des cours de certaines des principales composantes de l'indice FTSE 100 a pesé sur celui-ci tôt mardi, AstraZeneca ayant perdu 2,3 %, Glencore 1,9 %, BP 0,% et Shell 0,9 %.

Dans le FTSE 250, Senior a bondi de 9,8 %, car la société d'ingénierie a présenté des perspectives optimistes, avec des bénéfices qui devraient dépasser le consensus.

Le fabricant de composants et de systèmes s'attend à ce que le bénéfice ajusté avant impôt soit supérieur au consensus du marché. Senior a déclaré que la fourchette de consensus compilée par la société est de 16,2 millions de GBP à 18,0 millions de GBP. En 2021, il avait réalisé une perte avant impôts ajustée de 1,9 million GBP, se réduisant à 6,2 millions GBP en 2020.

L'année dernière, Senior a souffert de la faiblesse de la chaîne d'approvisionnement due à la pandémie au niveau de l'industrie. La fortune de l'entreprise basée à Hertfordshire s'est toutefois améliorée en 2022.

Les solides résultats seront menés par une "surperformance" de sa branche Flexonics, la division Aerospace ayant évolué conformément aux attentes.

Parmi les petites capitalisations londoniennes, l'exploitant de pubs Marston's a gagné 6,0 %.

La société a déclaré que les ventes à périmètre constant au cours de la période de 16 semaines se terminant samedi de la semaine dernière étaient supérieures de 13 % à celles de l'année précédente, y compris l'impact d'Omicron.

Sur une base comparable, les ventes au cours des huit semaines jusqu'au 26 novembre étaient de 6,8 % supérieures à celles de l'année précédente, comme indiqué précédemment. Au cours des huit semaines suivantes, les ventes à périmètre constant étaient supérieures de 19 %.

La chaîne de pubs basée à Wolverhampton, en Angleterre, a également noté que les ventes à périmètre constant étaient supérieures de 4,5 % à celles de l'exercice 2020. La société a également noté que ses coûts d'électricité sont désormais couverts pour la totalité de l'exercice en cours jusqu'en septembre. Elle a laissé ses prévisions de bénéfices inchangées.

Mardi, à Tokyo, l'indice Nikkei 225 a augmenté de 1,5 %, les résultats d'une enquête préliminaire ayant montré que le secteur privé japonais a renoué avec la croissance en janvier.

Le dernier indice PMI des services de la Jibun Bank a atteint 52,4 points en janvier, contre 51,1 le mois précédent, selon la lecture flash.

Le score des services a fait grimper le PMI composite flash à 50,8 en janvier, contre 49,7 en décembre. En franchissant la barre des 50,0 sans changement, il montre que le secteur privé japonais a renoué avec une croissance marginale après la légère contraction du mois dernier.

Le secteur manufacturier est resté en contraction. L'indice de production est passé de 46,6 à 47,1 points.

Pendant ce temps, les marchés de Shanghai et de Hong Kong sont restés fermés pour marquer le Nouvel An lunaire.

L'indice S&P/ASX 200 de Sydney a clôturé en hausse de 0,4 %.

Wall street a terminé en hausse lundi, avec l'indice Dow Jones Industrial Average en hausse de 0,8 %, l'indice S&P 500 en hausse de 1,2 % et l'indice Nasdaq Composite à forte composante technologique en hausse de 2,0 %.

L'or était coté à 1 938,72 USD l'once tôt mardi, en hausse par rapport à 1 922,40 USD lundi soir. Le pétrole Brent s'échangeait à 88,04 USD le baril, en baisse par rapport à 88,82 USD.

Dans le calendrier économique, il y a l'indice PMI flash du Royaume-Uni à 0930 GMT, suivi de l'indice américain à 1445 GMT.

Par Elizabeth Winter, journaliste senior des marchés d'Alliance News

