Senior plc est un groupe international d'ingénierie et de fabrication présent dans 12 pays. La société est un fabricant de composants et de systèmes de haute technologie. Elle conçoit et fabrique des composants et des systèmes de haute technologie pour les principaux fabricants d'équipements d'origine sur les marchés mondiaux de l'aérospatiale et de la défense, des véhicules terrestres, de la puissance et de l'énergie. Ses divisions comprennent Aerospace et Flexonics. Le portefeuille de la division Aerospace comprend une gamme de composants et de sous-systèmes de transport de fluides et de gestion thermique, ainsi que des pièces et des assemblages structurels complexes, destinés aux avions et aux hélicoptères, aux moteurs aéronautiques, aux engins spatiaux et à une variété d'autres applications industrielles. Le portefeuille de la division Flexonics comprend une gamme de composants et de sous-systèmes de transport de fluides et de gestion thermique, ainsi que des pièces complexes usinées avec précision, pour les systèmes de propulsion de véhicules terrestres conventionnels et avancés, la pétrochimie, les énergies renouvelables et une variété d'autres applications industrielles.

Secteur Industrie aérospatiale et de défense