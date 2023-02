Senior rétablit le dividende pour l'ensemble de l'année en raison de l'amélioration des revenus.

(Alliance News) - Senior PLC a annoncé lundi une hausse à deux chiffres de son chiffre d'affaires annuel, mais a subi une légère baisse de son bénéfice.

Les actions étaient en hausse de 2,0% à 165,60 pence chacune lundi matin à Londres.

Le fabricant de composants et de systèmes a déclaré que le chiffre d'affaires pour 2022 s'élevait à 848,4 millions de GBP, soit une hausse de 29 % par rapport aux 658,7 millions de GBP enregistrés un an plus tôt.

Le bénéfice avant impôt s'est toutefois élevé à 22,4 millions de GBP, soit une baisse de 5,5 % par rapport aux 23,7 millions de GBP, alors que le bénéfice de base par action a diminué de 16 %, passant de 5,82 pence à 4,86 pence un an plus tôt.

Elle est passée d'une perte de 1,9 million de livres sterling à un bénéfice avant impôts ajusté de 20,1 millions de livres sterling, tandis que le bénéfice ajusté par action a augmenté à 4,36 pence par action, contre 0,17 pence l'année précédente.

Le président-directeur général, David Squires, a déclaré : "Nous avons livré un ensemble de résultats solides pour 2022, en surmontant ce qui était un environnement macroéconomique difficile."

La société a déclaré un dividende total de 1,30 pence par action, contre aucun un an plus tôt.

Pour l'avenir, Senior a déclaré s'attendre à une forte croissance en 2023, conformément aux prévisions.

