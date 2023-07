SENMIAO TECHNOLOGY LIMITED exploite principalement une plateforme de prêt en ligne qui met en relation les investisseurs chinois avec les emprunteurs et les créanciers individuels et les petites et moyennes entreprises (PME). La Société et ses filiales offrent principalement un accès au crédit aux emprunteurs et aux créanciers et des rendements attrayants pour les investisseurs. La Société offrait principalement deux types de produits : les prêts ordinaires et la cession de prêts, qui permettaient aux emprunteurs admissibles d'avoir accès à un crédit abordable et aux créanciers de céder leurs prêts existants pour plus de liquidités. La plate-forme d'exploitation de la Société est Aihongsen et d'autres. Les principales filiales de la Société sont Sichuan Senmiao Zecheng Business Consulting Co, Ltd, Sichuan Senmiao Ronglian Technology Co, Ltd et autres.