Boyd acquiert les activités de test et de contrôle thermiques de Sensata

Extension de la capacité d'innovation de Boyd dans le secteur en pleine croissance des semi-conducteurs

Boyd, leader mondial de l'innovation dans le domaine des technologies des matériaux techniques et de la gestion thermique, a annoncé l'acquisition de l'activité de test et de contrôle thermique de Sensata (NYSE:ST).

Cette activité est spécialisée dans la conception et la fabrication de systèmes de contrôle thermique avancés, d'adaptateurs et de douilles essentiels au processus de test thermique pour les semi-conducteurs logiques et de mémoire haut de gamme. Avec sa longue expérience au service des grandes entreprises mondiales de semi-conducteurs, l’acquisition vient compléter l'activité thermique existante de Boyd, qui comprend des technologies de gestion thermique à refroidissement par air et par liquide.

Boyd conçoit et fabrique des solutions thermiques complexes pour les semi-conducteurs haute performance utilisés dans des applications telles que la 5G, les centres de données hyperscale, l'eMobilité et l'intelligence artificielle. Avec cette acquisition, Boyd élargit son offre aux clients actuels du secteur des semi-conducteurs en ajoutant des contrôles avancés et des systèmes de test thermique essentiels à la production de mémoires et de dispositifs logiques haut de gamme.

«∘Cette acquisition est en adéquation naturelle avec Boyd et vient enrichir notre portefeuille de solutions thermiques destinées aux principales entreprises de semi-conducteurs∘», a déclaré Doug Britt, PDG de Boyd. «∘Les technologues de pointe, les spécialistes des matériaux et les solutions de l'activité de test et de contrôle thermiques de Sensata élargissent la présence de Boyd dans l'industrie en pleine expansion des semi-conducteurs.∘»

L'activité acquise sera exploitée sous la marque Boyd, qui offre une Innovation sans failles depuis près de 100 ans. Nous avons conclu l'acquisition de l'activité, sauf en Corée, où l'approbation réglementaire habituelle est en attente.

À propos de Boyd

Boyd est l'innovateur mondial de confiance en matière de solutions durables qui rendent les produits de nos clients meilleurs, plus sûrs, plus rapides et plus fiables. En optimisant les technologies de nos clients, nos connaissances technologiques inégalées et nos solutions thermiques leur permettent de maximiser les performances des infrastructures 5G et des centres de données les plus avancés au monde ; améliorer la fiabilité et étendre l’autonomie des véhicules électriques et autonomes ; promouvoir la précision des systèmes de diagnostic et de soins de santé personnels de pointe ; déployer des technologies critiques pour les appareils aériens et la défense ; et accélérer l’innovation dans l’électronique de nouvelle génération et les systèmes d’interface homme-machine. Au cœur de la fabrication mondiale de Boyd se trouve un engagement profond à protéger l'environnement grâce à des opérations régionales durables, évolutives, allégées et stratégiquement situées qui réduisent les déchets et minimisent l'empreinte carbone. Nous responsabilisons nos employés, développons leur potentiel et les incitons à faire de leuir mieux avec intégrité et responsabilité pour garantir la réussite de nos clients.

Consultez notre site www.boydcorp.com

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20220630005932/fr/