Senseonics Holdings, Inc. est une société de technologie médicale. La société se concentre sur le développement et la fabrication de produits de surveillance du glucose conçus pour transformer la vie des diabétiques dans le monde entier. Ses systèmes de surveillance continue du glucose (CGM) Eversense, Eversense XL et Eversense E3 sont conçus pour mesurer en permanence les niveaux de glucose chez les personnes atteintes de diabète au moyen d'un capteur sous-cutané, d'un émetteur intelligent amovible et rechargeable et d'une application mobile pour la surveillance et la gestion du diabète en temps réel pendant une période pouvant aller jusqu'à six mois. L'entreprise développe également sa variante de produit Gemini pour permettre un système de surveillance du glucose deux-en-un combinant les fonctionnalités du CGM et du Flash Glucose Monitoring (FGM), dans un capteur implantable qui peut être utilisé avec un transmetteur intelligent pour obtenir des mesures de glucose et des alertes en continu ou être utilisé en passant le doigt sur le capteur avec un téléphone intelligent pour obtenir des mesures de glucose à la demande sans transmetteur intelligent.