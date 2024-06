Senseonics Holdings, Inc. est une société de technologie médicale spécialisée dans le développement et la fabrication de produits de surveillance du glucose conçus pour transformer la vie des diabétiques. Ses systèmes de surveillance du glucose (CGM), Eversense, Eversense XL et Eversense E3, comprennent un petit capteur inséré entièrement sous la peau qui communique avec un transmetteur intelligent porté par-dessus le capteur. Les données de glycémie sont automatiquement envoyées toutes les cinq minutes à une application mobile sur le smartphone de l'utilisateur. Eversense se compose de trois éléments principaux : un petit capteur inséré sous la peau par un professionnel de la santé ; un émetteur intelligent externe amovible qui reçoit, évalue et transmet les données du capteur et émet des alertes vibratoires ; et une application mobile qui reçoit les données de l'émetteur et fournit des relevés de glycémie en temps réel, des alertes et d'autres données sur l'appareil mobile de l'utilisateur. Son système CGM mesure en continu et avec précision les niveaux de glucose d'une personne pendant une période pouvant aller jusqu'à six mois.