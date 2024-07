SenseTime Group Inc est une société chinoise qui se consacre principalement à la recherche, au développement et à l'application de logiciels d'intelligence artificielle (IA). La société a développé elle-même l'infrastructure d'IA SenseCore, qui peut réduire le prix des facteurs de production de l'IA et réaliser l'innovation et la mise en œuvre de l'IA à grande échelle. Les activités de l'entreprise couvrent quatre grands secteurs, à savoir les entreprises intelligentes, les villes intelligentes, la vie intelligente et l'automobile intelligente. Elle se concentre sur la recherche technologique originale en matière d'IA et dispose de capacités d'IA complètes, y compris l'intelligence de la perception, l'intelligence de la décision, la génération de contenu intelligent, l'amélioration du contenu intelligent, et des capacités clés telles que les puces d'IA, les capteurs d'IA et l'infrastructure informatique d'IA.

Secteur Logiciels