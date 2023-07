Sensible Hot Dogs a annoncé la nomination de Chris Jackson et de Zara Kanji en tant qu'administrateurs indépendants, avec effet immédiat. Chris Jackson, fondateur de Qtrade Financial Group en 1999, a été nommé administrateur indépendant. Qtrade, première société de courtage indépendante au Canada, fournit des services à plus de 1 500 institutions financières et s'est constamment classée au premier rang des sociétés de courtage en ligne au Canada au cours des sept dernières années.

Les entreprises de M. Jackson comprennent Penticom Capital, une société qui aide les entreprises privées et publiques en matière de financement, de développement commercial, d'introduction en bourse et d'accélération de la croissance. Il a également fondé Vibraslim Inc. qui est devenue la deuxième plus grande marque dans le secteur de l'exercice par vibration, et MYM Nutraceuticals. M. Jackson a également joué un rôle clé dans le succès des produits de gin de Nude Beverages.

Zara Kanji, fondateur de Zara Kanji & Associates créé en 2004, rejoint Sensible en tant qu'administrateur indépendant. Experte en matière de conformité des rapports financiers pour les petites sociétés cotées, de fiscalité, de comptabilité générale et de services de conseil à valeur ajoutée, Zara a fourni des services de conseil et de conformité à des entités privées et publiques. Elle a été administratrice et dirigeante de divers émetteurs cotés en bourse et a participé activement à la facilitation de financements et de transactions d'acquisition.

La passion de Zara pour l'éducation financière est évidente dans ses présentations régulières pour les entrepreneurs, les start-ups, les groupes de femmes et les nouveaux Canadiens. Elle est membre de l'Ordre des comptables professionnels agréés de la Colombie-Britannique et du Canada et est titulaire d'une licence en comptabilité (avec mention) et d'un diplôme en finance d'entreprise (avec mention) de l'Institut de technologie de la Colombie-Britannique. Par ailleurs, Craig Sheridan a démissionné de son poste d'administrateur, avec effet au 16 mai 2023.

Sensible Hot Dogs exprime sa gratitude à MM. Patel et Sheridan pour leur précieuse contribution en tant qu'administrateurs et dirigeants de la société et leur souhaite beaucoup de succès dans leurs projets futurs.