Sensible Meats Inc. a annoncé la nomination de Brad Nichol au poste de chef de la direction à compter d'aujourd'hui. Sensible Meats a exprimé sa gratitude à Chris Jackson pour son soutien continu en tant qu'investisseur fondateur et pour son rôle passé en tant que PDG intérimaire. Brad Nichol, ingénieur, MBA : Avec plus de 30 ans d'expérience, Brad a occupé des postes de cadre supérieur et de directeur dans diverses entreprises publiques et privées dans les secteurs de la finance et des ressources. Il a dirigé des organisations dans le cadre de multiples cycles de financement, établi des relations financières internationales, supervisé des fusions et acquisitions, et exécuté des acquisitions d'actifs et des financements dans de multiples juridictions.

Brad a obtenu son MBA à la London Business School et est titulaire d'une licence en ingénierie mécanique de l'Université de l'Alberta.