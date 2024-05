Sensible Meats Inc. a annoncé que Brad Nichol et Nathan Steinke se joindront au conseil d'administration à compter d'aujourd'hui. Brad Nichol, ingénieur, MBA : Avec plus de 30 ans d'expérience, Brad a occupé des postes de cadre supérieur et de directeur dans diverses entreprises publiques et privées dans les secteurs de la finance et des ressources. Il a dirigé des organisations dans le cadre de multiples cycles de financement, établi des relations financières internationales, supervisé des fusions et acquisitions, et exécuté des acquisitions d'actifs et des financements dans de multiples juridictions.

Brad a obtenu son MBA à la London Business School et est titulaire d'une licence en ingénierie mécanique de l'Université d'Alberta. Nathan apporte à Sensible Meats, en tant que directeur financier et directeur, plus de 20 ans d'expérience en finance dans le secteur international des ressources.

Ses responsabilités comprennent la gestion de tous les aspects financiers des entreprises, y compris les financements par emprunt et par actions, la gestion de la structure de l'entreprise, les prévisions de flux de trésorerie, la conformité juridique et l'engagement des parties prenantes. L'entreprise remercie également Chris Cherry pour ses services en tant que directeur financier. Sensible Meats a exprimé sa gratitude à Chris Jackson pour son soutien continu en tant qu'investisseur fondateur et pour son rôle passé en tant que membre du conseil d'administration.

