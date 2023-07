Sensient Technologies Corporation est un fabricant et un distributeur mondial de couleurs, d'arômes et d'autres ingrédients de spécialité. La société opère à travers trois segments : Arômes & Extraits, Couleur et l'Asie Pacifique. Les segments Arômes & Extraits et Couleur sont gérés sur la base des produits. Le segment Asie-Pacifique est géré sur une base géographique. Les produits de la société comprennent des arômes, des exhausteurs de goût, des ingrédients, des extraits et des bionutriments, des huiles essentielles, des légumes déshydratés et d'autres ingrédients alimentaires, des colorants naturels et synthétiques pour aliments et boissons, des colorants et des ingrédients cosmétiques, des excipients et des ingrédients pharmaceutiques et nutraceutiques, ainsi que des colorants techniques, des colorants de spécialité et des colorants et pigments de spécialité. La société fournit des systèmes de couleurs naturelles et synthétiques pour une utilisation dans les aliments, les boissons, les produits pharmaceutiques et les nutraceutiques, des couleurs et autres ingrédients pour les cosmétiques, les produits pharmaceutiques et les nutraceutiques, et des couleurs techniques pour des applications industrielles.

Secteur Chimie de spécialité