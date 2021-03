Sensirion : Credit Suisse relève son objectif de cours

Suite au CMD de la semaine dernière, nous augmentons nos estimations de ventes et d'EBITDA pour 2021/22 de 3% et 9% respectivement.



Credit Suisse confirme son opinion à Sous performance mais relève son objectif de cours à 44 CHF (contre 37 CHF). ' La principale raison pour laquelle nous maintenons notre notation sous-performance est la valorisation élevée qui tient déjà compte d'une forte croissance future et de rendements élevés '.



' Sensirion a été en mesure de présenter une feuille de route convaincante en matière de R&D aux investisseurs lors de son CMR. La direction a présenté clairement trois efforts stratégiques pour soutenir la croissance future et maintenir la rentabilité déjà élevée ' indique l'analyste.



La direction s'attend à ce que, dès 2023, environ un tiers du chiffre d'affaires du groupe puisse être réalisé avec des solutions ne faisant pas partie de la gamme de produits initiale.



