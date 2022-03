L'action Sensirion grimpe en Bourse après les chiffres annuels

Zurich (awp) - L'action Sensirion montait mardi à la Bourse suisse, après la publication de résultats 2021 supérieurs aux attentes de la communauté financière.

A 10h00, l'action Sensirion grimpait de 8% à 107,4 francs suisses, dans un indice SPI en baisse de 1,18%.

La société prévoit un chiffre d'affaires important pour l'exercice 2022. De 325 à 365 millions d'euros (+13-27%), avec une marge d'Ebitda de l'ordre de 20%, toujours bien supérieure au modèle à long terme de 15-19 %.

Pour l'analyste Michael Foeth de Vontobel, Sensirion a continué d'exploiter sa bonne position sur le marché des capteurs de température d'humidité et de débit pour s'étendre à de nouvelles technologies de capteurs innovantes supplémentaires.

Même constat du côté de Stifel. L'analyste Michael Inauen a constaté une forte croissance des revenus et table sur une augmentation significative des bénéfices, "car les perspectives sont bien supérieures aux estimations du consensus", explique le professionnel.

Selon les deux analystes, les incertitudes dominantes resteraient élevées pour Sensirion et la visibilité faible en 2022. Mais rassurés par la stratégie en recherche et développement et l'augmentation de personnel embauché l'année dernière, le premier conseille de maintenir et le second d'acheter.

