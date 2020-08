Résultats conformes aux attentes pour Sensirion au premier semestre

Zurich (awp) - Le fabricant de microcapteurs Sensirion a enregistré des résultats en ligne avec les attentes sur les six premiers mois de l'année. Les ventes se sont inscrites à 113,7 millions, en hausse de 35,5% sur un an, selon son rapport semestriel publié mercredi.

La société a nettement amélioré sa rentabilité. L'Ebitda ajusté a atteint 22,5 millions, contre 8,4 millions un an plus tôt, tandis que la marge afférente s'est inscrite à 19,7%, contre 10,0% au premier semestre 2019. Non ajusté, l'Ebitda a atteint 20,1 millions, contre 4,8 millions précédemment.

Le bénéfice net est ressorti à 11,1 millions, alors qu'une perte de 1,9 millions avait été essuyée à la même période en 2019. A l'époque, le groupe avait fait face à des reports de commandes et des difficultés sur l'important débouché dans l'industrie automobile.

Les flux de trésorerie disponibles se sont hissés à 10,3 millions, contre 1,0 millions un an auparavant.

Sensirion a connu une évolution disparate sur ses différents marchés. D'une part, les capteurs pour les respirateurs ont profité d'une demande en forte hausse en raison de la pandémie de coronavirus, un effet unique selon l'entreprise. En excluant cet effet, les ventes n'auraient progressé que de 10,3%.

Ensuite, les capteurs de flux destinés à l'industrie automobile ont fait les frais d'un ralentissement du secteur, après un premier trimestre solide, mais les marchés de l'industrie, de la santé et de la consommation se sont montrés assez résistants.

Enfin, les ventes ont été meilleures qu'attendu pour de nouveaux lancements de capteurs pour les particules fines et le dioxyde de carbone.

Le consensus AWP tablait sur un chiffre d'affaires attendu en moyenne à 113,0 millions et un Ebitda ajusté de 21,5 millions.

L'entreprise a précisé ses objectifs annuels, qu'elle avait relevés en juin, tablant sur des ventes de 200 à 240 millions de francs suisses. Désormais, elle s'attend à atteindre 210 à 230 millions de chiffre d'affaires en 2020. Concernant la rentabilité, tant la marge brute que la marge Ebitda ajustée sont attendues au même niveau qu'au premier semestre.

