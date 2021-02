Sensirion acquiert le spécialiste néerlandais d'analyse des gaz Qmicro

Zurich (awp) - Sensirion renforce ses activités dans les capteurs de gaz. Le spécialiste zurichois des capteurs de flux s'empare de Qmicro, société néerlandaise active dans les technologies miniaturisées d'analyse de gaz. Le montant de la transaction n'est pas dévoilé.

Sise à Enschede, l'entreprise produit et fournit des micro-capteurs basés sur la technologie de la chromatographie en phase gazeuse micro-électromécanique, explique jeudi Sensirion. Elle permet de déterminer les composants des mélanges gazeux de manière très sélective et précise. Ses principaux domaines d'application comprennent le contrôle des processus industriels et la caractérisation du gaz naturel et du biogaz.

Fondée en 2013, Qmicro compte seize employés. Les marchés finaux de Qmicro et Sensirion se chevauchent et se complètent en partie. L'acquisition permettra à Qmicro de tirer parti du réseau mondial de marketing et de vente de Sensirion. Le site d'Enschede continuera d'opérer en tant que centre d'excellence pour les micro-analyseurs de gaz.

vj/fr