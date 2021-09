Sensirion inaugure son nouveau site de production hongrois

Zurich (awp) - Le fabricant de capteurs de flux et de données ambiantes Sensirion inaugure mardi son nouveau site de production en Hongrie, dont la première pierre avait été posée fin juin 2020. Le groupe zurichois rappelle dans son communiqué que cette opération constitue une extension et non une délocalisation de ses capacités. Les employés en Suisse n'ont ainsi pas de craintes à avoir pour leurs postes.

L'usine de Debrecen a été mise en service fin août et a commencé à livrer de premiers capteurs de flux pour ventilateurs. Sensirion vient en outre de décider d'établir une équipe dédiée à l'automobile dans ses nouveaux locaux hongrois.

A l'image de l'usine originale à Stäfa, l'infrastructure hongroise a été conçue pour fonctionner sans carburants fossiles.

