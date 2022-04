Sensirion: l'administrateur Heinrich Fischer renonce à un nouveau mandat

Zurich (awp) - Un changement interviendra au sein du conseil d'administration de Sensirion lors de la prochaine assemblée générale ordinaire des actionnaires du fabricant zurichois de capteurs, agendée le 16 mai prochain. L'administrateur Heinrich Fischer renoncera alors à solliciter un nouveau mandat. Tous les autres membres de l'organe de surveillance se représenteront.

Le conseil d'administration propose donc aux propriétaires de Sensirion de réélire pour un mandat d'une durée d'un an, les co-présidents Moritz Lechner et Felix Mayer, ainsi que les membres Ricarda Demarmels, François Gabella, Anja König et Franz Studer, précise jeudi l'entreprise établie à Stäfa. Les actionnaires devront également donner leur aval au renouvellement pour une durée de deux ans du capital-autorisé de 145'581,70 francs suisses.

