Sensirion mise sur la poursuite de la croissance de ses affaires à moyen terme

Zurich (awp) - Sensirion veut poursuivre sa croissance. Observant des opportunités supplémentaires jugées prometteuses, le fabricant zurichois de microcapteurs table d'ici trois à cinq ans sur une croissance de ses revenus entre 10 et 15% par an. La marge opérationnelle Ebitda devrait dans le même temps atteindre entre 15 et 20%.

Dans un communiqué diffusé jeudi en préambule à la journée des investisseurs, Sensirion indique vouloir maintenir les dépenses en recherche et développement à leur niveau actuel, soit entre 22 et 24% des revenus. Ces prochaines années, le groupe de Stäfa entend assurer sa position de leader dans les capteurs d'humidité et de débit de gaz et atteindre le rang de numéro un dans les capteurs environnementaux.

Pour mémoire, Sensirion a enregistré une forte progression de ses résultats l'an passé grâce à une vive demande pour ses produits intervenant notamment dans la fabrication de respirateurs artificiels, dans un contexte marqué par la pandémie de coronavirus. Le chiffre d'affaires s'est envolé de 48,4% et de 53,5% hors effets de change à 253,7 millions de francs suisses.

Au niveau de la rentabilité, le bénéfice opérationnel (Ebit) s'est inscrit à 51,1 millions contre une perte opérationnelle de 2 millions en 2019. La marge afférente s'est aussi envolée de 20,1% contre -2%. Quant au bénéfice net, il s'est établi à 41,9 millions après une perte de 2,7 millions de francs suisses.

Pour l'année en cours, Sensirion anticipait lors de la présentation de ses résultats 2020 des recettes en baisse, entre 226 et 245 millions de francs suisses, en raison de la normalisation de la situation. La marge Ebitda est pour sa part attendue entre 18 et 22%.

