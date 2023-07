Sensirion Holding AG est un fabricant suisse de microcapteurs numériques. La gamme de produits de la Société comprend des capteurs de débit de gaz et de liquides, des capteurs de pression différentielle et des capteurs environnementaux pour la mesure de l'humidité et de la température, des composés organiques volatils (COV), du dioxyde de carbone (CO2) et des particules. Les capteurs de la Société peuvent être utilisés dans les secteurs médical, industriel et automobile, dans les instruments d'analyse, les biens de consommation et les produits de chauffage, de ventilation et de climatisation (CVC), entre autres. La technologie CMOSens de la société permet l'intégration de l'élément capteur, de la logique, des données d'étalonnage et d'une interface numérique sur une seule puce. La Société exerce ses activités par l'entremise d'un réseau international de bureaux de vente aux États-Unis, en Europe, en Chine, à Taïwan, au Japon et en Corée, offrant des solutions de systèmes de capteurs standard et personnalisés.

Secteur Equipements et pièces électroniques